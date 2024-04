La visita all’unità corazzata e lo strano messaggio di Kim: il segnale agli Usa

Nel 1950, durante la Guerra di Corea, era stato il primo gruppo miliare della Corea del Nord ad entrare nella capitale sudcoreana Seoul. In Corea del Nord la 105ma divisione di carri armati, battezzata "Guardie Seoul Tyu Kyong Su" per i suoi trascorsi storici, non può essere considerata un’unità corazzata miliare come tutte le altre. È anche per questo, per lanciare un chiaro messaggio ai suoi nemici, che nei giorni scorsi Kim Jong Un ha visitato la suddetta unità corazzata - considerata la migliore unità di carri armati dell'esercito - lodandone il passato, assistendo alle dimostrazioni dei suoi veicoli e chiedendo un migliore addestramento per i soldati che ne fanno parte.

La visita di Kim e l’unità corazzata dell’esercito

Secondo quanto riportato dal quotidiano Rodong Sinmun, Kim ha visitato il quartier generale della 105a divisione carri armati. Una foto mostra il presidente nordcoreano intento ad esaminare i piani delle operazioni militari accanto alle mappe della Corea del Sud. È la sesta volta che una scena del genere è apparsa nei media statali nell'ultimo anno mentre entrambe le Coree intensificano le richieste di preparazione militare.

Lo stesso Rodong Sinmun ha quindi scritto che Kim è stato " informato sul piano della divisione per le operazioni offensive e difensive " dal comandante O Jong Su e che il leader " ha esaminato i documenti di combattimento e ha indicato i compiti operativi di combattimento e l'orientamento dell'addestramento al combattimento delle unità combinate sotto la divisione" .

Ma perché questa unità di carri armati è importante? "La divisione fu la prima a lanciarsi alla carica a Seoul e a issare la bandiera della Repubblica Popolare Democratica di Corea nella capitale fantoccio, distinguendosi per numerose imprese in molte battaglie durante la Guerra per la liberazione della madrepatria, e conquistando così il diritto di aggiungere i termini Guardie e Seul al suo illustre nome ", ha ricordato l’agenzia nordcoreana Kcna, secondo cui durante la visita Kim ha definito la divisione un modello per tutte le forze armate nordcoreane. La visita di Kim è arrivata dopo osservato la 105a divisione di carri armati partecipare ad una competizione a fuoco vivo, lo scorso 13 marzo, durante la quale era stato presentato un nuovo carro armato.

Prontezza al combattimento

La esigenza delle due Coree coincide con una preoccupante prontezza al combattimento. Sul fronte nordcoreano, Kim ha recentemente supervisionato il collaudo di un motore a propellente solido per un " nuovo tipo di missile ipersonico a medio raggio " e assistito a esercitazioni di tiro di " sistemi lanciarazzi multipli superpesanti ". Le forze armate di Pyongyang hanno collaudato anche la deflagrazione a mezz'aria di un proiettile a razzo superpesante a un'altitudine prestabilita. In Corea del Sud, invece, nelle scorse settimane sono state inscenate complesse esercitazioni congiunte tra le forze armate di Seoul e di Washington che hanno fatto irritare (e non poco) Pyongyang.

Nel frattempo, in mezzo a mille tensioni, il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha chiesto la convocazione di un vertice con il leader nordcoreano Kim Jong Un, almeno secondo quanto affermato da Kim Yo Jong, influente sorella del leader nordcoreano, aggiungendo però che un incontro tra i due leader è " improbabile " in assenza di un cambiamento nella politica del Giappone. " Il signor Kishida ha recentemente espresso il desiderio di incontrare il presidente della Commissione degli affari di Stato della Repubblica Popolare Democratica di Corea il più presto possibile ", ha dichiarato Miss Kim in un comunicato pubblicato dalla Kcna.

Dal canto suo, Kishida ha dichiarato che è "" cercare di intavolare discussioni di alto livello con la Corea del Nord.