Ditta Artigianale, il caffè tra classicismo e modernità

Ha aperto sabato il primo locale milanese di Ditta Artigianale, una delle principali torrefazioni specialty italiane. La sede scelta è al numero 31 di corso Magenta, a poca distanza da piazza Cadorna. La nuova caffetteria vuole unire due differenti epoche, il classicismo della tradizione italiana e la contemporaneità del consumo del caffè. Fin dalla sua fondazione, Ditta Artigianale incarna l'essenza dell'Italian Modern Espresso, fondendo perfettamente la tradizione e il patrimonio culturale dell'espresso italiano con la qualità del caffè specialty, ovvero i chicchi migliori provenienti da aziende agricole accuratamente selezionate. Naturalmente i caffè monorigine sono estratti anche con metodi alternativi come V60 e Aeropress. Presenti in lista anche proposte stagionali e signature coffee, come il bestseller Coffeemisù.

Fondata nel 2014 da Francesco Sanapo e Patrick Hoffer a Firenze (dove vanta sei locali) come microroastery di specialty coffee, Ditta Artigianale è una delle principali torrefazioni specialty italiane. «Aprire a Milano dice Sanapo - è una grande emozione per me e per il mio team. Il nostro concept si basa sull'idea di riportare il bar alla sua dimensione umana e conviviale, ispirandosi ai caffè degli anni Cinquanta, quando questi luoghi erano punti di ritrovo per socializzare e condividere momenti di qualità.

L'obiettivo principale è quello di creare un ambiente accogliente dove il caffè è al centro dell'esperienza e della narrazione, insieme a un'offerta complementare di prodotti artigianali e di altissima qualità».

Ditta Artigianale Milano sarà aperta tutti i giorni dalle 7,30 alle 23 (nel fine settimana dalle 8,30) e proporrà un'offerta food che a colazione propone dolci e lievitati d'ispirazione internazionale, a pranzo un brunch di stile internazionale e all'aperitivo un'esperienza di Cocktail Dinatoire con tapas gourmet.