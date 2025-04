Un dizionario della sostenibilità per i professionisti di domani

Ascolta ora 00:00 00:00

Terna, il gestore della rete elettrica nazionale, conferma ancora una volta il proprio impegno nel promuovere un dialogo attivo e proficuo con il mondo della scuola e dell'università, con l'obiettivo di creare un ambiente educativo orientato allo sviluppo integrale delle nuove generazioni. L'azienda, infatti, è protagonista di un articolato progetto formativo e di orientamento rivolto a studenti e studentesse delle scuole medie e degli istituti tecnici superiori, distribuiti lungo tutto il territorio nazionale. Il progetto si inserisce nell'ambito dei Pcto (Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento), introdotti dal ministero dell'Istruzione e precedentemente noti come Alternanza Scuola-Lavoro.

L'iniziativa, promossa da Terna Academy in sinergia con il team Recruiting del Gruppo, coinvolge circa 1.000 studenti provenienti da 19 Istituti Tecnici Professionali e Industriali (classi quarte e quinte) e da 5 Scuole Medie (classi terze), con una distribuzione geografica che copre ben 13 regioni italiane: Trentino-Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna. Il progetto nasce con un duplice obiettivo: da un lato sostenere lo sviluppo delle competenze trasversali le cosiddette soft skills dei giovani, dall'altro favorire una maggiore consapevolezza del contesto aziendale e del mercato del lavoro, contribuendo così alla pianificazione più efficace del percorso scolastico e professionale degli studenti. Lo scopo, quindi, è fornire ai giovani strumenti utili per orientarsi in un mondo complesso come quello del lavoro.

Il programma di formazione offerto da Terna prevede il coinvolgimento di intere scuole, o singole classi, alle quali vengono proposti incontri conoscitivi e di orientamento su Terna, sul settore elettrico e sulla sicurezza del lavoro, con personale dell'azienda nel ruolo di docenti. Durante le lezioni vengono trattati temi centrali per la comprensione del settore elettrico: il ruolo di Terna nella gestione della rete, l'importanza della sicurezza sul lavoro, la transizione energetica, la sostenibilità ambientale e le complesse attività di dispacciamento e conduzione. Agli studenti e al corpo docente viene anche offerta l'opportunità di visitare una Stazione Elettrica situata in prossimità degli Istituti e di svolgere giochi di simulazione con l'utilizzo di metodologie didattiche innovative e di droni. Accanto a questi strumenti, Terna propone anche moduli formativi focalizzati sullo sviluppo delle soft skills, con l'obiettivo di rafforzare nei ragazzi la consapevolezza delle proprie capacità relazionali, comunicative e comportamentali, elementi fondamentali per affrontare con successo il mondo del lavoro.

Per quanto riguarda le scuole secondarie di primo grado, il progetto assume una connotazione più divulgativa, con attività di sensibilizzazione su temi ambientali come la tutela della biodiversità, l'avifauna e l'equilibrio degli ecosistemi. Queste attività non coinvolgono solo gli studenti, ma anche le loro famiglie, in un'ottica di partecipazione condivisa e di educazione ambientale diffusa.