Domani a Bologna torna l'evento Penso Innovativo a "The rooom". Ecco gli ospiti e il programma

Parlare di innovazione e sostenibilità cercando soluzioni concrete per il nostro futuro. È l'idea che «Penso Innovativo», il progetto editoriale del Giornale, ha portato avanti nelle prime quattro edizioni, tutte tenutesi a Milano. Un percorso di approfondimento giornalistico e di networking su temi di grande interesse per l'opinione pubblica e discussi senza i pregiudizi tipici del nostro tempo. Il pianeta insomma deve ovviamente diventare più a misura d'uomo e la nostra generazione deve lasciarlo meglio di come l'ha trovato. Eppure questo non significa arrestare lo sviluppo economico della società, ma di trovare una giusta via di mezzo perché il progresso sia equo e produttivo.

Per questo il dibattito continua, e per la quinta edizione l'evento esce dai suoi confini per arrivare a Bologna, il 18 maggio, nella sede di The Rooom presso Palazzo Aldrovandi Montanari, all'interno di quella che è una concept agency dedicata a sostenibilità e arte. Un evento in presenza che si terrà domani, coordinato dal Vicedirettore del Giornale Francesco Del Vigo e dai giornalisti Pierluigi Bonora e Marco Lombardo. E che toccherà vari aspetti come industria, mobilità, tecnologia, logistica, in cerca di soluzioni e proposte che facciano da motore per trasformare il futuro. Questi programma e ospiti dell'evento:

Ore 17 Inizio lavori, introduzione

Ore 17.15 Valentina Castaldini, coordinatrice commissione Assembleare PNRR assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna

Ore 17.30 Nicolò Cavina, docente presso Università di Bologna e MUNER di sistemi di propulsione automotive, coordinatore del dottorato di ricerca inter-ateneo in automotive per una mobilità intelligente

Ore 17.45 Marco Bernardi, CEO di Illumia

Ore 18 Davide Pifferi, Responsabile Innovation Ecosystems Gruppo FS Italiane.

Ore 18.15 Augusto Bianchini, Prof. Associato del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Bologna e AD Turtle srl

Ore 18.30 Dino Menichetti, Regional Manager Fercam

Ore 18.45 Giulia Sarti, marketing e communication manager Huawei Italia.