Domani su Real Time arriva il talent show per parrucchieri

Ragazze e signore, ma anche ragazzi e signori, se desiderate capire, imparare come si trattano, gestiscono, colorano i capelli e si creano acconciature artistiche, ora la tv propone HairStyle, The Talent Show. In sostanza è un MasterChef con concorrenti i parrucchieri. Andrà in onda da domani per sei giovedì su Real Time (alle 21,20) e sarà disponibile in streaming su Discovery+ e anche su Rakuten TV. A guidare lo show e gli aspiranti master è Rossano Ferretti (foto), uno degli hair stylist più famosi, proprietario di un impero con prestigiosi saloni in diverse città, celebre per la sua linea di prodotti. Ad affiancarlo sarà un altro noto hair stylist, Rudy Mostarda: a entrambi il compito di valutare i lavori presentati dai concorrenti e di offrire loro consigli. Dieci i partecipanti, parrucchieri professionisti provenienti da tutta Italia che dovranno dimostrare talento, abilità e creatività. Al vincitore andrà un assegno da 150mila euro finalizzato a realizzare un salone super chic con in più l'aiuto di Ferretti per avviare l'attività. La particolarità di questo programma è che viene realizzato in contemporanea in cinque Paesi (oltre all'Italia, Spagna, Messico, Brasile, Stati Uniti e poi in futuro in altri): tutte le edizioni sono presentate da Ferretti accompagnato da uno stilista originario del Paese in cui si va in onda. Inoltre in ogni puntata saranno presenti delle celebrità. In quelle italiane ci saranno Bianca Atzei, Martin Castrogiovanni, Martina Colombari, Antonia Dell'Atte, Giorgia Surina e Beatrice Valli. Uno show prodotto da Shine Iberia in collaborazione di Alfaparf Milano Professional.