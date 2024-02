Da "Domenica In" a "Affari tuoi", l'onda da record del Festival

È stato così fino alla fine e anche nelle ore seguenti: un Sanremo di altissimi ascolti (74 per cento la finale, 66 di media delle cinque serate, dati più alti dal 1995) e di tante polemiche che sono scoppiate nonostante i tentativi di limitarle il più possibile. Stesso discorso per i programmi a corredo del Festival. Prendiamo Domenica In. La lunghissima maratona festiva condotta da Mara Venier dalle 14 alle 20 è stata vista da cinque milioni e mezzo di persone con parti che sono arrivare fino a 5.751.000. Numeri record, generati dal desiderio del pubblico di riascoltare i cantanti in gara (quelli che non sono riusciti a esibirsi lo faranno domenica prossima). E comunque non funestati dalla serie di episodi che hanno generato una marea di polemiche (prima Ghali che risponde all'ambasciatore israeliano, poi Dargen D'Amico che parla del problema degli immigrati, infine la lettura del comunicato dell'ad Roberto Sergio sempre sulla questione israeliana). Dibattiti e critiche a parte, anche tutti gli altri programmi del primo canale (da Unomattina a Storie italiane a La vita in diretta) hanno beneficiato dell'onda lunga sanremese. Figuriamoci poi gli show dei due padroni di casa. Fiorello subito dopo il Festival è tornato a Roma: ad aspettarlo all'alba di lunedì c'erano più di un milione di persone. Amadeus, che lunedì sera era già al timone di Affari tuoi con Angelina Mango come concorrente è arrivato all'ascolto record del 26,6 per cento di share con 5.869.000 spettatori. Onda lunga che si è anche riverberata sulla fiction su Califano e su quella dedicata a Mameli e all'inno italiano che lunedì sera ha conquistato 4.247.000 spettatori pari al 23,5 per cento.