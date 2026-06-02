Due bulgare arrestate da Uniqlo, derubavano 85enne con difficoltà motorie

Due bulgare di 18 e 34 anni sono state arrestate in flagranza per furto aggravato in concorso ai danni di un'anziana di 85 anni. Il fatto è avvenuto domenica nel negozio "Uniqlo" (nella foto) di piazza Cordusio. Le due donne hanno individuato la vittima, una signora con evidenti difficoltà motorie accompagnata dalla badante, e hanno iniziato a seguirla tra gli scaffali. Con una tecnica collaudata, una delle due si è posizionata strategicamente accanto alla vittima fingendo di osservare i capi di abbigliamento, con lo scopo di ostruire la visuale della badante. Nel frattempo l'altra ha infilato con rapidità la mano nella borsa dell'anziana, impossessandosi del portafoglio contenente denaro contante, carte di credito e documenti di identità. La manovra è stata però intercettata dalla badante, che ha lanciato un urlo. In quel momento il portafoglio è stato immediatamente lasciato ricadere nella borsa della vittima.

Gli agenti Polizia Locale che avevano assistito all'intera scena, sono intervenuti bloccando le due donne prima che potessero allontanarsi. Così le due bulgare sono state arrestate, dovranno rispondere del reato di furto aggravato in concorso.

Si tratta dell'ennesimo episodio di microcriminalità predatoria ai danni di persone anziane e vulnerabili, una piaga che continua a colpire

soprattutto nei grandi centri commerciali e nelle vie dello shopping milanese. L'anziana signora, scossa ma illesa, ha potuto recuperare il portafoglio con tutto il suo contenuto grazie al tempestivo intervento dei vigili urbani.