Ecco come prevenire l'ictus. Il 16% dei malati è under 50

Nella giornata mondiale dell'ictus l'Istituto Neurologico Besta ha invitato la cittadinanza a un incontro informativo: quali sono i segnali da non sottovalutare e cosa si può fare per prevenire la malattia? L'ictus è la seconda causa di morte e disabilità nel mondo e colpisce ogni anno 15 milioni di persone. Di questi 5 milioni perdono la vita e altri 5 rimangono permanentemente disabili, con un conseguente onere per la famiglia e la comunità: i sopravvissuti possono perdere la vista, la parola, restare paralizzati o in stato confusionale (fonte: Istituto Superiore di Sanità).
Gli esperti del Besta hanno illustrato le diverse forme in cui l'ictus si manifesta, le cause e le piccole azioni quotidiane che tutelano la salute. Il 65% degli ictus è dovuto a un'occlusione di un vaso sanguigno (ictus ischemico), il 29% a un'emorragia all'interno del parenchima cerebrale ed il 6% a un'emorragia subaracnoidea.
Anche se a livello mondiale la mortalità da ictus sta diminuendo, sono in crescita le persone colpite e che poi vivono con una disabilità. È importante riconoscere subito i primi sintomi come: intorpidimento del viso, del braccio o della gamba soprattutto su un lato del corpo, difficoltà a parlare o a comprendere, problemi alla vista, perdita di equilibrio, forte mal di testa improvviso o perdita di coscienza. Anna Bersano, direttore del dipartimento di Neurologia IX del Besta ha posto l'accento sulla prevenzione: "I dati della letteratura dicono che il 40-50% degli ictus si può prevenire controllando con assiduità l'ipertensione, facendo screening dei fattori di rischio e migliorando lo stile di vita (stop al fumo, alimentazione corretta e attività fisica). L'ictus ha anche un forte impatto sociale ed economico, una persona colpita costa circa 10mila euro all'anno e il paziente colpito quando sopravvive deve poi affrontare la parte riabilitativa, questo costringe molti ad abbandonare il lavoro (così come i loro caregiver) e il compito delle istituzioni è dare fondi a questi pazienti e alle loro famiglie. Non solo: il dato che oggi preoccupa di più è la diffusione dell'ictus giovanile, sotto il 50 anni, il 16% degli ictus è tra i giovani".
La Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus ha presentato il progetto innovativo di ricerca clinica Othello (Action Observation THerapy Enhanced by muscLe synergy-derived eLectrical stimulatiOn) per sviluppare un protocollo riabilitativo avanzato per il recupero della motricità dell'arto superiore dopo l'ictus. Sempre per affrontare l'ictus da 2 anni la Philips e la World Stroke Organization hanno avviato una collaborazione per estendere l'accesso alle cure.Le due realtà investono in tecnologie innovative per garantire che ogni paziente possa ricevere trattamenti tempestivi, come la trombolisi e la trombectomia meccanica, che oggi sono appannaggio solo di pochi pazienti (la seconda è stata usata solo dal 7% dei malati in tutta Europa).