Cooperazione internazionale, consumi in crescita e sviluppo hi-tech: così l'economia cinese spicca il volo

Da un lato la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo per una governance più inclusiva e sostenibile. Dall'altro lo slancio dei consumi interni alimentato dal costante sostegno politico ai programmi di permuta. In mezzo varie iniziative hi-tech, come la Global Digital Economy Cities Alliance lanciata per istituzionalizzare la collaborazione multilaterale su questioni chiave quali le infrastrutture digitali e l'implementazione delle Smart Cities. In un contesto di crescenti incertezze internazionali e tensioni pressoché costanti, la Cina sta adottando più iniziative parallele consentendo alla propria economia di continuare a crescere, dimostrando resilienza nonostante le numerose sfide esterne.

Lo slancio dei consumi

Il ministero delle Finanze della Cina ha annunciato l'emissione di 11 titoli del Tesoro a lunghissimo termine nel terzo trimestre per sostenere le politiche volte a stimolare i consumi interni. Secondo la Commissione Nazionale per lo Sviluppo e le Riforme, e cioè il principale ente di regolamentazione economica del Paese, questo terzo gruppo di finanziamenti fiscali per il programma di permuta dei beni di consumo dovrebbe essere stanziato nel corso del mese corrente. Ricordiamo che il governo ha stanziato 300 miliardi di yuan in titoli del Tesoro appositamente per sostenere tale programma.

Questa strategia adottata dalla Cina prevede incentivi per la sostituzione di vecchi beni con nuovi, con la chiara intenzione di di sostenere la domanda interna e incentivare il rinnovo delle attrezzature. Ebbene, grazie a simili misure le vendite di elettrodomestici, mobili e dispositivi di comunicazione hanno registrato una rapida crescita.

" Le vendite legate alla permuta hanno superato 1,4 trilioni di yuan quest'anno ", ha dichiarato Li Chao, portavoce della Commissione. Secondo i dati dell'Ufficio nazionale di statistica, a maggio la spesa dei consumatori cinesi ha registrato la crescita mensile più forte dal 2024. Le vendite al dettaglio di beni di consumo sono aumentate del 6,4% su base annua, con un aumento di 1,3 punti percentuali rispetto ad aprile.

L'importanza della cooperazione internazionale

Accanto all'aumento dei consumi interni la Cina sta lavorando anche per rafforzare la cooperazione internazionale. Lo dimostra la recente visita a Shanghai del presidente cinese Xi Jinping presso la sede centrale della New Development Bank, cofondata dai Paesi Brics più di un decennio fa per promuovere lo sviluppo condiviso delle economie emergenti del mondo. Xi intende mantenere il suo impegno di lunga data nel consolidare lo sviluppo comune del Sud del mondo, ampliando il ruolo di oltre 6 miliardi di persone in un pianeta pieno di sfide.

La Cina non vuole lasciare indietro nessuno, non solo per una questione di rispetto umano e solidarietà, ma anche perché i Paesi del Global South sono emersi come un motore chiave dello sviluppo internazionale. Basti pensare che queste nazioni hanno contribuito fino all'80% della crescita mondiale negli ultimi 20 anni, con una quota del pil globale aumentata dal 24% di quarant'anni fa a oltre il 40% di oggi.

Un ulteriore contributo offerto dalla Cina alla cooperazione globale si manifesta sul fronte tecnologico. La Global Digital Economy Cities Alliance è stata avviata da Pechino, insieme a città partner in Europa, Nord America, Asia-Pacifico, Medio Oriente e America Latina, durante la Global Digital Economy Conference 2025.

Si tratta di un'alleanza globale di oltre 40 città per migliorare la cooperazione multilaterale in materia di, un ambito strategico da cui dipenderanno tanto il progresso umano quanto la crescita dei singoli Paesi.