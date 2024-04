Crescono i "Paperoni" nel mondo. Arnault è il più ricco, Ferrero è il primo italiano

Mentre l'economia mondiale arranca tra guerre e crisi, aumentano al contrario i miliardari, che sono di più e ancora più ricchi. Secondo i calcoli di Forbes, sono oggi 2.871, cioè 141 in più rispetto al 2023, e il loro patrimonio vale 14.200 miliardi di dollari, ovvero 2mila in più dello scorso anno, cifra mai raggiunta prima.

Chi sono i Paperoni

Forbes ha pubblicato oggi l'attesissima classifica annuale degli uomini più ricchi del mondo e nonostante l'aumento, sono poche le sorprese e in vetta ci sono sempre i 4 nomi che ormai da anni, salendo o scendendo, sono comunque sempre saldamente al comando. Si tratta dell'imprenditore francese Bernard Arnault, il patron di Lvmh a cui sono affiliati 75 marchi di moda e cosmetici che è al primo posto con i suoi 233 miliardi di dollari.

Al secondo posto c'è Elon Musk, fondatore di Tesla e SpaceX, con 195 miliardi, mentre Jeff Bezos, fondatore di Amazon è terzo con 194 miliardi. In quarta posizione Mark Zuckerberg, patron di Meta-Facebook con 177 miliardi e al quinto posto il fondatore del gigante del software Oracle Larry Ellison con 177 miliardi di dollari. Di seguito: Warren Buffet (Berkshire Hattaway) con 133 mld, Bill Gates (Microsoft) con 128 mld, Steve Ballmer (Microsoft) con 121 mld, Mukesh Ambani (Reliance Industries) e Larry Page (Google).

I Paesi con i più ricchi e la new entry Taylor Swift

Ancora una volta sono gli Stati Uniti il Paese con il maggior numero di miliardari, 813, che formano insieme la strabiliante cifra di 5700 miliardi di dollari. Sempre statunitense è la new entry che arriva dal mondo della musica. Si tratta di Taylor Swift che è entrata in classifica con 1,1 miliardi di dollari. L'ex presidente degli stati uniti Donald Trump, ora di nuovo in corsa per la candidatura, si colloca soltanto al 1.438mo posto con un patrimonio che vale vale 2,3 miliardi di dollari, anche se Forbes stima che che il patrimonio netto in tempo reale è però molto più alto e pari a 5,9 miliardi.

La Cina rimane al secondo posto con 473 miliardari per un valore di 1.700 miliardi di dollari. L'India con 200 miliardari è al terzo posto nella classifica dei paperoni. Altra curiosità la più giovane miliardaria al mondo è l'ereditiera Livia Voigt di soli 19 anni. È l'erede del fondatore dell’azienda di macchinari e attrezzature elettriche Weg – Werner Ricardo Voigt – la giovane prende il posto dell’italiano Clemente Del Vecchio, il più giovane dei sei figli di Leonardo, fondatore di Luxottica.

Le posizioni italiane

Il primo italiano è Giovanni Ferrero, il presidente dell'azienda dolciaria, con 43,8 mld di dollari. C'è poi l'ottima performance di Andrea Pignataro, ex trader di Salomon Brothers e fondatore di Ion Group. Pignataro ha un patrimonio di 27,5 miliardi e si attesta al secondo posto.

Da dove arriva tutta questa ricchezza

Se si guarda alla classifica, la maggior parte della ricchezza è costituita da partecipazioni azionarie cresciute di valore. Sugli incrementi di patrimonio lievitati rispetto allo scorso anno non si pagano tasse, a meno che le azioni non vengano cedute realizzando una plusvalenza.

Due terzi dei membri della lista valgono più di un anno fa, e solo un quarto è più povero.