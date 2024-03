Obiettivo modernizzazione: la Cina punta sulle nuove forze produttive

Uno sviluppo guidato dall'innovazione: è questa la bussola che guiderà la Cina nei prossimi anni a venire nel suo percorso di crescita. Secondo il rapporto di lavoro del governo presentato dal premier Li Qiang alla riunione di apertura della seconda sessione del 14esimo Congresso nazionale del popolo, il Paese farà leva sul ruolo guida dell’innovazione, stimolerà l'ottimizzazione industriale attraverso i progressi della scienza e della tecnologia e, last but not least, porterà avanti una nuova forma di industrializzazione.

Lo sviluppo innovativo della Cina

Il punto base è molto chiaro: la Cina si impegnerà a modernizzare il proprio sistema industriale e a sviluppare “nuove forze produttive” di qualità ad un ritmo più rapido. Con l'innovazione in prima linea, le citate nuove forze produttive consentiranno al Paese asiatico di superare i tradizionali modelli di crescita economica. Questo percorso è caratterizzato da alta tecnologia ed elevata efficienza, e si allinea con la nuova filosofia di sviluppo adottata dal governo cinese.

Per riuscire nella missione, il rapporto di lavoro del governo elenca una serie di compiti. Tra questi citiamo il miglioramento e l’ammodernamento delle catene industriali e di fornitura, e la coltivazione di industrie emergenti e orientate al futuro, come l’energia a idrogeno, i nuovi materiali, la bioproduzione, il volo spaziale commerciale, la tecnologia quantistica e le scienze della vita.

Il rapporto afferma inoltre che sarà promosso lo sviluppo innovativo dell’economia digitale, sarà lanciata un’iniziativa Artificial Intelligence Plus, e che il Paese consoliderà la sua posizione di leader in settori come quello dei veicoli intelligenti connessi a nuova energia. Inoltre, la Cina ha fissato un obiettivo di crescita economica di circa il 5% per il 2024 e si è impegnata a promuovere uno sviluppo di alta qualità.

Secondo il rapporto, nei prossimi anni il Paese emetterà annualmente obbligazioni speciali del Tesoro ultra-lunghe - partendo quest'anno con 1 trilione di yuan - per attuare le principali strategie nazionali e rafforzare la capacità di sicurezza in aree chiave. Il rapporto sottolinea inoltre gli sforzi volti a rinvigorire in Cina la scienza e l’istruzione, a consolidare le basi per il solito, richiamato sviluppo di alta qualità. La nazione accelererà quindi gli sforzi per creare un contingente di personale con competenze di importanza strategica.

L'importanza delle persone

La filosofia alla base del piano attuativo ruoterà attorno alle singole persone. La Cina si impegnerà a garantire e migliorare il benessere dei cittadini, nonché a promuovere modi migliori e nuovi di condurre la governance sociale. Il rapporto sottolinea i benefici reali che il Paese offrirà in modo soddisfacente, agendo secondo una “filosofia di sviluppo centrata sulle persone”.

Nel 2023, il reddito disponibile pro capite dei residenti in Cina è aumentato del 6,1% e oltre 66 milioni di contribuenti hanno beneficiato di un aumento delle detrazioni aggiuntive speciali per l'imposta sul reddito individuale, che coprono le spese di cura e istruzione dei bambini e l'assistenza agli anziani, secondo il rapporto. Nel 2024, il Paese prevede di creare oltre 12 milioni di posti di lavoro nelle aree urbane e di mantenere il tasso di disoccupazione urbana rilevato intorno al 5,5%.

Secondo il rapporto, la Cina migliorerà inoltre la conservazione ecologica, promuoverà lo sviluppo verde e a basse emissioni di carbonio, adottando misure globali per migliorare l’ambiente e incentivando l’economia verde e a basse emissioni di carbonio. Nel 2023 la capacità di energia rinnovabile installata nel territorio cinese ha superato per la prima volta nella storia la sua capacità di energia termica e ha rappresentato oltre la metà della capacità