Dopo 20 anni gli "euro" si rifanno il look. Cittadini chiamati a scegliere tra 7 temi

Le eurobanconote hanno oltre 20 anni, per questo la Banca centrale europea ha deciso di rifargli il look. L'intento è aggiornare la simbologia dell'Unione con i nuovi temi diventati centrali per il progetto europeo.

Da ieri è partito il processo di selezione dei soggetti che finiranno sui nuovi euro di carta: la Bce ne ha preselezionati sette e ora tocca ai cittadini europei dare il loro parere, sul sito della Banca centrale, fino al 31 agosto. Non ci sono ancora immagini tra cui scegliere, perché verranno elaborate dopo la selezione dei temi. Per vedere le nuove banconote bisognerà aspettare fino almeno al 2029.

I sette temi sono stati elaborati da un comitato creato nel 2021, formato da esperti delle banche nazionali. Si sono mossi per individuare diversi simboli dell'Europa, in grado di trasmettere un messaggio di unità e integrazione e di rappresentare i cittadini e i valori europei, in particolare democrazia e dignità umana. Si parte dagli uccelli, come simbolo di libertà e del desiderio degli europei di costruire «nidi e società» in cui coltivare e tutelare il futuro. Un altro tema, più astratto, è «Valori europei rispecchiati nella natura», che cerca un collegamento tra gli elementi fondanti dell'Ue e il rispetto per la natura e la conservazione dell'ambiente. Più concreto è invece «I fiumi d'Europa valicano le frontiere», perché i corsi d'acqua «creano un collegamento fra di noi e con la natura». Ci sono poi i temi che indagano l'identità dell'Unione: «Cultura europea», «La nostra Europa, noi» e «Mani: insieme costruiamo l'Europa». Infine, uno dedicato al futuro e alle innovazioni: «Il futuro ti appartiene».

«Vi è un forte legame tra la nostra moneta unica e la nostra comune identità europea, e la nostra nuova serie di banconote dovrebbe metterlo in risalto», ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde. Fabio Panetta, membro del Comitato esecutivo, ha ricordato che i nuovi euro saranno «ad alta tecnologia, per ostacolare le falsificazioni e ridurre l'impatto ambientale». Partendo dalle preferenze espresse dai cittadini, la Bce entro il 2024 selezionerà il tema del prossimo set di euro di carta, che aggiornerà tutti i sei tagli (5, 10, 20, 50, 100 e 200 euro) in circolazione. Successivamente lancerà un concorso per i disegni, e darà di nuovo la parola agli europei. Nel 2026 il Consiglio direttivo dovrebbe infine prendere una decisione sulla veste grafica definiftiva.