Auto, anche le multe Ue valgono oro per i cinesi

Big cinesi dell'auto sempre più determinanti per i costruttori europei? Complici le regole Ue sulla stretta alle emissioni di CO2, sempre che non vengano abrogate, parrebbe proprio di sì. Ne ha parlato il Financial Times sostenendo che, Volkswagen in primis, le principali case automobilistiche europee potrebbero trovarsi a dover pagare ingenti somme ai concorrenti di Pechino per acquistare crediti di carbonio. In questo modo eviterebbero sanzioni che, visto l'andamento del mercato dei veicoli elettrici in Europa, potrebbero toccare fino a quota 17 miliardi. Le emissioni medie di CO2 delle flotte, in proposito, da inizio anno non devono superare i 93,6 grammi per chilometro. Le sanzioni previste: 95 euro per ogni grammo di CO2 eccedente, moltiplicati per ogni vettura venduta.

Costruttori di auto elettriche cinesi, come Byd, tornerebbero così utili ai big europei che già sono impegnati a costituire i cosiddetti pooling - come Stellantis con Toyota, Ford, Mazda e Subaru che però stanno dialogando con l'americana Tesla, pagando 1 miliardo - come fonte di crediti. Vero è che rivolgersi ai big cinesi, anche per ovviare al problema sanzioni, renderebbe il sistema auto europeo sempre più sbilanciato verso Pechino, per di più arricchendo in questo modo i concorrenti.

Dunque, molti costruttori europei (Renault si è tirata fuori) intendono procedere controcorrente rispetto a quanto sta accadendo a Bruxelles, ovverosia l'apertura dal 30 gennaio, su input della presidente di Commissione, Ursula von der Leyen (in foto), del «dialogo strategico con l'industria automobilistica europea e le parti interessate su un settore riconosciuto chiave». Tra i temi in discussione, portati in primo piano grazie alle pressioni del governo italiano, c'è soprattutto quello delle sanzioni.

E qui i costruttori vanno a briglia sciolta: Acea chiede di

evitare le multe, mentre altri preferiscono piegarsi e acquistare i crediti green, snobbando praticamente gli sforzi della politica finalizzati a razionalizzare una transizione che sta affossando il sistema automotive europeo.