Auto, crescono le vendite e avanzano le cinesi. Tre modelli di Stellantis tra le prime quattro

In Italia immatricolazioni di auto positive per il sesto mese consecutivo (+7,6% che corrisponde a 150.096 unità a maggio) e bene anche il dato complessivo del periodo gennaio-maggio (+9,4% ovvero 790.301 vetture). Segni più, però, che non colmano il divario con i dati ante-pandemia (e anche ante Green-deal) del 2019: -24,1% e -13,2% rispettivamente. Nella sua analisi mensile, il Centro studi Promotor evidenzia come la crescita reale del mercato sia concentrata su pochi attori, in particolare cinesi. Tra questi spicca Leapmotor, in joint venture con Stellantis: 4.765 le vendite a maggio (+1.278%) e brand con la più alta crescita anno su anno. La stessa casa cinese segna, inoltre, il risultato più significativo tra le auto elettriche: quota del 34,5%, nuovo record, che sale al 48% nel canale privati, assicurando al brand la prima posizione assoluta. La compatta T03, in proposito, è l'auto a batteria più venduta. Sono tre i modelli di Stellantis (in foto l'ad Antonio Filosa) nelle prime quattro posizioni: Fiat Pandina, seguita da Leapmotor T03 al terzo e Jeep Avenger al quarto. Con 43.426 registrazioni nello scorso maggio, i marchi del gruppo, in Italia sotto la guida di Antonella Bruno, hanno registrato un +9,9% per una quota del 28,9% (+0,6%). Il dato sui 5 mesi: 250.018 immatricolazioni (+14,7% e quota del 31,6%, in crescita dell'1,4%). Cinesi sempre in spolvero con Byd al 4% di quota mercato seguita da Mg al 3,6% (ieri l'annuncio della location del primo sito in Europa con scelta caduta sulla Galizia, in Spagna), Leapmotor 3,2%, Omoda & Jaecoo al 2,6% ed Emc allo 0,6%. Roberto Vavassori, presidente di Anfia, sottolinea «il trend di crescita della mobilità elettrica con le vetture a batteria che raggiungono, a maggio, una penetrazione all'8,8% favorita anche dalla coda residua degli incentivi 2025».

A primeggiare le

auto ibride senza spina: +16,5% a maggio e quota del 46,9%; da gennaio +24,5% e quota del 50,4%. In aumento anche la domanda delle ibride plug-in che contano per il 10,1% delle vendite e per l'8,5% del totale da inizio anno.