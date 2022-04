Attenzione al bollo auto: cambiano ancora le date

Le speranze dei contribuenti italiani di usufruire di ulteriori rinvii per il pagamento del bollo auto sembravano essere svanite del tutto. La fine dell’emergenza sanitaria conseguente alla pandemia da Covid-19 e la decisione del governo di ritornare alle scadenze tradizionali della tassa automobilistica avevano ormai convinto i cittadini a rinunciare a benefici che si sono rivelati utili durante un periodo molto difficile dal punto di vista economico. Ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo e, a quanto pare, analogamente a quanto avvenuto con il Coronavirus, alcune Regioni starebbero pensando di prorogare la scadenza del bollo auto a causa degli aumenti delle bollette di luce e gas.

Chi gestisce i versamenti del bollo auto

In Italia, escluse alcune eccezioni, la tassa automobilistica è di competenza delle Regioni che riscuotono l’imposta e sono autonome nel decidere le sanzioni per i trasgressori, le esenzioni per alcune categorie specifiche e gli eventuali slittamenti dei pagamenti. I governatori, che conoscono perfettamente il loro territorio, hanno ben presente che in questa fase si è acuita la crisi economica post pandemia. La guerra in Ucraina ha peggiorato l’incremento dell’inflazione e ciò ha portato all’aumento indiscriminato dei prezzi dei beni di consumo. Ecco perché, come è accaduto nel momento più critico del Covid-19, si sta pensando di prevedere ulteriori proroghe per il pagamento del bollo auto.

Chi ha già deciso per lo slittamento della scadenza della tassa automobilistica