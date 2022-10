Domande inoltrate esclusivamente on line tramite il sito dell'Inps e scadenza fissata al 30 novembre prossimo. Con la circolare 115/2022, pubblicata lo scorso 13 ottobre, l'istituto previdenziale ha chiarito requisiti e modalità per l'accesso, da parte dei lavoratori part-time, del bonus una tantum da 550 euro introdotta dal decreto legge aiuti.

La misura prevede, per l'anno 2022, un'indennità versata un'unica volta, ed esentasse, di 550 euro per i lavoratori dipendenti di aziende private che nel 2021 avessero un contratto di lavoro a tempo parziale ciclo verticale. Vediamo di cosa si tratta.

Bonus lavoratori part-time

IL bonus è rivolto a coloro i quali abbiano avuto, nel 2022, un contratto di lavoro che prevedesse che le prestazioni venissero svolte o in determinati periodi dell'anno o in specifiche settimane o mesi nel caso di lavoratori stagionali.

Nello specifico, l'indennità viene "riconosciuta ai lavoratori dipendenti di aziende private che siano stati titolari nell'anno 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane".

Dunque, il requisito indispensabile è che il lavoratore abbia avuto, nel 2021, un periodo continuativo di non lavoro di almeno un mese e nel complesso un periodo di non lavoro non inferiore a sette settimane e non superiore a venti settimane.

Come fare domanda

In primo luogo, il richiedente, alla data di presentazione della domanda, non deve avare un altro rapporto di lavoro dipendente che sia diverso da quello a tempo parziale ciclico verticale per cui richiede l'indennità, né deve essere percettore di Naspi (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego).

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 30 novembre 2022, esclusivamente via telematica, accedendo sul portale web dell’Istituto secondo i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato. Non conviene, però, tardare molto nella compilazione della domanda perché per l'indennità in esame erogata dall’INPS è stato previsto un limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2022.

Il modulo on line da compilare è disponibile accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” e selezionando la prestazione “Indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale”.