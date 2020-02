Bugo: "Non ho intenzione di far pace con Morgan, soprattutto in tv”

A dieci giorni dalla burrascosa scissione avvenuta in mondovisione - e costata l’esclusione al Festival di Sanremo – tra Morgan e Bugo ormai è in atto una guerra fredda. Se da una parte l’ex Bluvertigo è sempre più protagonista in televisione, pronto a fare e disfare la sua vita personale e professionale, dall’altra Bugo si sta concentrando sulla promozione del suo brano e del suo disco. Nonostante Morgan gli abbia teso una mano sperando in una riconciliazione, Bugo - ospite di Radio1 Rai - non si è mostrato disponibile a un confronto con l'ex amico. Soprattutto in televisione dove Morgan sembra invece aver trovato il suo habitat naturale.

Nell'ultima puntata di "Live – Non è la d’Urso" Marco Castoldi, in arte Morgan, ha aperto la puntata con un messaggio rivolto a Cristian Bugatti. Parole distensive verso il collega cantante al quale Morgan ha prima chiesto scusa e poi ha lanciato un appello: " Ascoltami, ti chiedo scusa se ti chiedi scusa a Sergio Endrigo per lo scempio che hai fatto di 'Canzone per Te' . Poi torniamo a cantare insieme ".

Il messaggio lanciato dall'ex Bluvertigo dallo studio serale di Barbara d'Urso è stato recepito da Bugo, che però non aveva ancora ufficialmente mai risposto. Lo ha fatto oggi in occasione dell'ospitata radiofonica a "Un giorno da pecora". Stuzzicato dalle domande di Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, Bugo ha respinto al mittente l’appello, rifiutando la pace e in particolare il confronto pubblico: " Ora non ho intenzione di far pace, la cosa è stata così grande che non basta andare in tv e dire 'ti voglio rivedere’. Se mai risolverò questa cosa, in futuro, lo farò in privato ". Lo smacco subito in diretta nel corso della penultima puntata della kermesse canora sanremese è stato troppo grande per esser digerito così in fretta. Bugo ha però apprezzato l’affetto del pubblico e a "Un giorno da pecora", ha spiegato: " È stata una cosa pesante e traumatica, ma l'affetto della gente è enorme e questa cosa mi fa molto piacere ".