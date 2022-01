Pagamento in anticipo: le nuove date per le pensioni

Con la nuova proroga dello stato di emergenza, che il governo ha stabilito fino al prossimo 31 marzo, si rinnova al contempo il meccanismo di anticipo del pagamento delle pensioni Inps. Un modus operandi che si ripete oramai da ben oltre un anno, col dichiarato intento di ridurre le code e gli assembramenti all'esterno degli uffici preposti.

Poste

In virù di un accordo siglato dalla Protezione civile in accordo con Poste italiane e con il governo, anche il pagamento delle pensioni relative al mese di febbraio verrà pertanto anticipato e spalmato su più giorni: una suddivisione che dovrebbe seguire, ancora una volta, un rigoroso ordine alfabetico basato sulla lettera iniziale del cognome dei cittadini.

In assenza della comunicazione ufficiale da parte dell'Inps o di Poste italiane non è dato sapere ancora l'inizio di erogazione dei pagamenti. Tuttavia, basandosi su quanto accaduto i mesi precedenti, le date di riferimento dovrebbero essere verosimilmente comprese tra il prossimo 25 gennaio ed il 31 gennaio. Se così fosse, il 25 sarebbe il giorno di ritiro per i cittadini con cognome iniziante con lettera A e B. Il 26 gennaio sarebbe il turno dei cognomi con lettera C e D, il 27 quello dei cognomi dalla lettera E alla K, il 28 quello dei cognomi dalla lettera L alla O, il 29 (solo in mattinata) quello dei cognomi dalla lettera P alla R ed infine il 31 quello destinato ai cittadini con cognomi inizianti dalla lettera S fino alla Z.

Permane la possibilità, dedicata ai contribuenti italiani dai 75 anni di età in su che debbano ricevere il pagamento presso Poste italiane, di delegare il ritiro del proprio assegno agli uomini dell'Arma: "Per i soggetti che si trovano non in grado di spostarsi da casa, in mancanza di altri soggetti in grado di recarsi alle poste per il ritiro della pensione dei loro cari, è attiva la possibilità di inviare una delega direttamente ai Carabinieri".

Banca

Per ciò che concerne, invece, il pagamento delle pensioni in banca, esso avviene regolarmente nei primi giorni del mese. Il calendario relativo all'anno 2022 è stato pertanto definito come di seguito. Pensioni gennaio 2022 a partire da martedì 4, secondo giorno bancabile per poste italiane e per gli altri istituti di credito; febbraio 2022 da martedì 1, primo giorno bancabile per tutti; marzo 2022 da martedì 1, primo giorno bancabile per tutti; aprile 2022 da venerdì 1, primo giorno bancabile per tutti; maggio 2022 da lunedì 2, primo giorno bancabile per tutti; giugno 2022 da mercoledì 1, primo giorno bancabile per tutti; luglio 2022 da venerdì 1, primo giorno bancabile per tutti; agosto 2022 da lunedì 1, primo giorno bancabile per tutti; settembre 2022 da giovedì 1, primo giorno bancabile per tutti; pensioni ottobre 2022 da sabato 1 per poste italiane e da lunedì 3 per gli altri istituti di credito; novembre 2022 da mercoledì 2, primo giorno bancabile per tutti; dicembre 2022 da giovedì 1, primo giorno bancabile per tutti.