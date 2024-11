Charbit nuovo ceo di Saint Laurent

Ascolta ora 00:00 00:00

Nuove nomine in casa Kering. Il colosso francese del lusso annuncia Cédric Charbit come ceo di Saint Laurent e Gianfranco Gianangeli ceo di Balenciaga, a partire dal 2 gennaio 2025. Entrambi riporteranno a Francesca Bellettini, Kering deputy ceo, responsabile per il brand development, che da quella data sarà interamente dedicata allo sviluppo di tutte le maison di moda, pelletteria e gioielli di Kering. Charbit è entrato in Kering nel 2012 in qualità di direttore della Strategia di Prodotto di Saint Laurent dopo una vasta esperienza nel settore del lusso, ed è diventato ceo di Balenciaga nel 2016. La missione come nuovo ceo di Saint Laurent, succedendo a Francesca Bellettini, sarà di mettere a disposizione la sua esperienza e leadership al fine di sviluppare ulteriormente l'iconica maison parigina, facendo leva sull'unicità del posizionamento, della ricchezza e dell'identità del marchio. Gianangeli vanta solide esperienze nel settore del lusso, avendo lavorato per diverse rinomate case di moda italiane e francesi, in ruoli di merchandising e retail, e in qualità di ceo di Maison Margiela. Più recentemente, è stato chief commercial officer di Saint Laurent.

Adesso, succedendo a Charbit alla guida di Balenciaga, avrà il compito di continuare a rafforzare ed espandere la presenza e la riconoscibilità della Maison. «Queste nomine rafforzano ulteriormente la nostra organizzazione», ha detto François-Henri Pinault, presidente e amministratore delegato di Kering.