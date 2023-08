Cina e Usa a colloquio. Ma sono già scintille

Stati Uniti e Cina tornano a parlarsi sul dossier commerciale. E sono subito scintille tra Washington e il Paese guidato da Xi Jinping (in foto). Le due potenze devono «farsi avanti» per risolvere le questioni di interesse globale, ha detto il segretario al Commercio americano Gina Raimondo al premier cinese Li Qiang, incontrato nella Grande sala del popolo. A stretto giro, Li ha messo in guardia da rischi di «politicizzare le questioni economiche» con l'estensione eccessiva del «concetto di sicurezza», destinata non solo a influenzare «gravemente le relazioni bilaterali e la fiducia reciproca», ma anche a minare «gli interessi delle imprese e delle persone dei due Paesi».

Nei vari incontri avuti finora nella missione in Cina, Raimondo ha rivendicato il carattere «non negoziabile» dei casi di sicurezza nazionale, in cui rientrano le restrizioni all'export di microchip americani verso Pechino, ma ha assicurato la volontà di comunicare e aumentare la trasparenza «per evitare fraintendimenti». E ha aperto alla collaborazione su «aree di preoccupazione globale, come il cambiamento climatico, l'intelligenza artificiale, la crisi del fentanil, in cui vogliamo lavorare con voi come due potenze globali per fare ciò che è giusto per tutta l'umanità», ha aggiunto Raimondo. Li, invece, ha chiesto sforzi più concretidegli Usa «per portare avanti il sano sviluppo delle relazioni», sulla base di «rispetto reciproco, coesistenza pacifica e cooperazione vantaggiosa per tutti, che sono i modi corretti per poter andare d'accordo».