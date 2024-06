Container a peso d'oro, +84% la tratta Genova-Shanghai

Ascolta ora 00:00 00:00

La ripresa della domanda di spedizioni dalla Cina e i nuovi attacchi degli Houthi verso le navi che imboccano da Sud il Mar Rosso hanno spinto il valore mondiale dei noli container marittimi a un nuovo record annuale. Il Drewry World Container Index, che monitora i prezzi del trasporto marittimo globale, è schizzato di un altro 2% arrivando a 4.801 dollari per container da 40 piedi questa settimana, dopo il +12% della scorsa ottava, ed è aumentato del 202% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Le tariffe da Shanghai a Genova, dopo il +17% della scorsa settimana, sono cresciute del 2% settimanale a 6.862 dollari, «bruciando» il massimo toccato lo scorso 25 gennaio (6.365 dollari), proprio in occasione dell'acuirsi della crisi del Mar Rosso. Dal 2 maggio il rialzo sulla tratta Cina-Italia è dell'84%.

Non solo il livello raggiunto dal Drewry Wci è il 238% più salato rispetto alle tariffe medie del pre-pandemia e pari a 1.420 dollari nel 2019. L'indice composito medio da inizio anno è di 3.443 dollari per container da 40 piedi, ovvero 707 dollari in più rispetto al tasso medio decennale di 2.736 dollari (che e stato gonfiato dall'eccezionale periodo Covid 2020-22).

La Drewry prevede che le tariffe di trasporto dalla Cina «continueranno ad aumentare la prossima settimana a causa dei problemi di congestione nei porti asiatici».

Le tariffe di trasporto da Shanghai a Genova e da Rotterdam a Shanghai sono appunto aumentate del 3% rispettivamente a 6.862 dollari e 661 dollari per container da 40 piedi.

Allo stesso modo, il costo dei noli da Shanghai e da New York verso Rotterdam è cresciuto del 2%. Allo stesso modo, le tariffe da Shanghai verso Los Angeles e New York sono salite dell'1%. Al contrario, quelle da Rotterdam a New York sono diminuite dell'1% e da Los Angeles a Shanghai rimangono stabili.