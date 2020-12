Fca, via al piano per l'Europa. In Polonia ci sono 3 compatte

Avviato il piano industriale per l'Italia (l'investimento di oltre 5 miliardi annunciato nel novembre di due anni fa), Fca inizia ora a definire il futuro degli altri stabilimenti in Europa. E dopo il lancio della nuova gamma Fiat Tipo, che include la novità Cross, prodotta nella fabbrica turca di Bursa, grazie alla joint venture Tofas, tocca ora alla Polonia. E così a Tychy, le cui linee sono ora dedicate alla Fiat 500 e alla Lancia Ypsilon, arriveranno presto i nuovi modelli compatti (segmento B) di Alfa Romeo, Jeep e dello stesso marchio Fiat. Il rinnovamento dell'impianto polacco, con la linea di assemblaggio per i tre nuovi prodotti, comporta un primo investimento da parte di Fca pari a circa 170 milioni. Il primo modello verrà commercializzato nella seconda metà del 2022 e, come gli altri previsti, sarà alimentato da sistemi sia ibridi sia completamente elettrici. Soddisfatto il governo di Varsavia, intervenuto con una nota del vicepremier Jarslaw Gowin. Il sostegno concesso a Fca riguarda la creazione di condizioni favorevoli per la realizzazione dell'investimento, con la possibilità di beneficiare di agevolazioni fiscali in materia di imposta sul reddito delle società.

A Tychy lavorano 2.500 persone e, nel 2019, dallo stabilimento di Fca sono usciti 263mila autoveicoli quasi completamente esportati in 58 mercati nel mondo. Le novità che si aggiungono a 500 e Lancia Ypsilon possono essere descritte come una «baby Renegade» per Jeep, un veicolo che si inserisce tra Fiat 500 e 500X, quest'ultima sempre «made in Melfi» e prevista pure cabrio, mentre Alfa Romeo proporrebbe un modello con posizionamento appena sotto Tonale, Suv prossimo al lancio. Novità ci saranno anche per l'impianto serbo di Kragujevac che attende la Fiat 500L tutta nuova. A questo punto, Pietro Gorlier (nella foto), responsabile di Fca per la regione Emea (Europa, Africa e Medio Oriente), avrà completato il piano industriale 2019-2021. «A Tychy - commenta il manager - si scrive un nuovo capitolo nella straordinaria storia centenaria della presenza del gruppo in Polonia, iniziata con l'apertura della prima filiale Fiat nel 1920. Sono orgoglioso dei nostri siti polacchi che, grazie all'impegno dei loro dipendenti, rappresentano centri di eccellenza per Fca nel mondo. Questi investimenti mantengono la promessa di rafforzamento in Polonia fatta da Fca due anni fa».

Il nuovo gruppo Stellantis è intanto alle porte: il 4 gennaio prossimo le assemblee di Fca e Psa daranno l'ok alle nozze.