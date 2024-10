Ferrari F80, un "Ufo" da 3,6 milioni

Ascolta ora 00:00 00:00

La nuova Ferrari F80, solo 799 esemplari, motore ibrido V6 con 1.200 cavalli di potenza (300 erogati dalla batteria), prodotta nell'avveniristico E-Building del polo di Maranello e disponibile dal quarto trimestre 2025, è stata concepita come una monoposto e allo stesso tempo biposto. Vista di fronte e lateralmente, la F80 ha l'aspetto di un disco volante o, se si vuole, di un'astronave. Qualcosa di assolutamente unico, come le Supercar che l'hanno preceduta, a partire, 40 anni fa, dalla GTO alla quale sono seguite la F40, la F50, la Enzo e LaFerrari.

La F80, dunque, sarà per pochissimi, vista la serie limitata, gli stessi per i quali il prezzo rappresenta solo un dettaglio: 3,6 milioni, personalizzazioni ovviamente escluse. «E se ci fosse qualche rinuncia, esiste già una lista d'attesa», precisa Enrico Galliera, direttore marketing e commerciale del Cavallino rampante.

Il particolare che rende la nuova Supercar ancora più esclusiva: è stata omologata per due, ma pensata per uno, in modo da ricreare l'effetto monoposto e rendere ancora più coinvolgente l'esperienza di guida. Tutti d'accordo, compreso il pilota Charles Leclerc il quale, terminata la prova, ha certificato l'ispirazione alla F1. Architettura e diversi componenti, inoltre, sono strettamente derivati dal motore della 499P vincitrice delle ultime due «24 Ore di Le Mans. Il capo del Centro stile Ferrari, Flavio Manzoni: «Nostra intenzione era di ridurre la larghezza della cabina considerevolmente, quindi abbiamo fatto slittare i due sedili; è regolabile solo quello del pilota».

La F80 rappresenta il modello stradale più potente mai uscito da Maranello.

Il motore V6 (da sballo l'urlo con tonalità annesse) è tutto nuovo e ridisegnato ad hoc. Alzata l'asticella sulle prestazioni: velocità massima di 350 chilometri orari, come un aereo in fase di decollo; sprint da 0 a 100 in 2,15 e da 0 a 200 in 5,75.