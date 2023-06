Per i vertici di Inps-Inail in pole Fava e Cervone

Il termine per la nomina dei commissari Inps e Inail è scaduto da qualche giorno ma si cerca ancora la quadra sui nuovi vertici degli enti previdenziali. In pole position, secondo quanto si apprende, restano Gabriele Fava per l'Inps e Stefano Cervone per l'Inail ma non si esclude possa tornare in pista Maurizio Castro, manager prima dato per favorito per l'Istituto di previdenza e poi uscito dalla rosa. I tempi dovrebbero essere stretti ma l'accordo è stato procastinato. Il termine del decreto sulla nuova governance degli enti previdenziali andato in Gazzetta il 10 maggio e quindi in vigore dall'11 era di 20 giorni e quindi è scaduto il 31 maggio. I tecnici sottolineano che questo termine è ordinatorio e la sua inottemperanza non è sanzionata.

Il presidente dell'Inps è in prorogatio per 45 giorni dal 22 maggio (giorno nel quale sono scaduti i quattro anni dal suo insediamento) e quindi operativo fino al 6 luglio. E comunque anche la scadenza del mandato di Tridico è controversa.

La scelta dei commissari si intreccia inoltre con quella dei direttori generali. Per il direttore generale dell'Inps si fanno i nomi di Valeria Vittimberga, dirigente generale per la Centrale unica acquisti e di Vincenzo Damato, dirigente generale per il Lazio, ma non è escluso che resti l'attuale, Vincenzo Caridi, che comunque gode di ampia stima all'interno dell'Istituto e in ambiti governativi. «Sarebbe importante - spiega il presidente del Civ dell'Inps, Roberto Ghiselli - arrivare a breve alla nomina del commissario dell'Inps per favorire un confronto tra gli organi rispetto agli adempimenti ai quali il Consiglio di indirizzo e vigilanza è chiamato ad assolvere entro il mese di giugno a iniziare dalla relazione programmatica 2024-2026 che è l'atto di programmazione strategica per l'Istituto». I nomi sono come prevede il decreto di «comprovata esperienza e professionalità» anche se qualcuno fa notare la scarsa esperienza nel settore previdenziale e infortunistico. Gabriele Fava, giuslavorista, è fondatore dello studio Fava e associati ed è stato Commissario per Alitalia. Stefano Cervone, commercialista, è amministratore delegato di Next Re SIIQ SpA. Intanto è prevista per il 4 luglio alla Camera la presentazione della Relazione annuale dell'Inps e ci si aspetta che per quella data i nuovi vertici si siano insediati.