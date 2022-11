Investire sulle nostre bellezze

Mentre giovani estremisti della causa ambientale vanno per musei prendendosela con le bellezze artistiche (il corto circuito è evidente: come si può pensare di preoccuparsi per la salvaguardia del pianeta attuando pratiche tese a colpire il bello?) c'è chi da un secolo ha come missione quella di promuovere le bellezze italiane, parlo del Touring Club. Un volume dal titolo «l'Italia del Touring, 1894 2019. Promozione, tutela e valorizzazione del patrimonio» ne testimonia il tragitto virtuoso compiuta da questa benemerita realtà lungo un secolo. Ripercorrerne il tragitto attraverso le pagine del volume non ha solo il respiro di un tuffo nella memoria, bensì rappresenta un'indicazione assai virtuosa dell'importanza strategica della cura del nostro patrimonio paesaggistico.

La rinascita del Sistema Paese deve avere tra i suoi pilastri fondamentali proprio quello di investire sulle bellezze italiane che non hanno eguali al mondo. Il sottotitolo al volume è uno sprone a tutti i soggetti che, per un verso o per l'altro, sono chiamati direttamente in causa: promozione, tutela e valorizzazione del patrimonio.

Diciamocelo con franchezza: su queste raccomandazioni che contengono una precisa missione l'Italia può ritenersi a posto con coscienza? Nella domanda vi è già la risposta. Ed è purtroppo una risposta deficitaria. È come se gli sforzi messi in campo negli anni dal Touring Club fossero andati in controtendenza con la pratica dell'incuria generalizzata. Il Touring Club è andato sempre veloce con traguardi/obiettivo da raggiungere e, forse, non è un caso che esso è nato nel 1894 come associazione ciclo turistica. I ritardi dell'Italia in materia, accumulati negli anni, fanno riflettere. Oggi sulla bellezza, nel tempo delle grandi brutture, necessita un risveglio sistemico. Investire sul nostro patrimonio naturale e artistico è una mossa economica di grande valore. L'economico e l'estetico quando vanno a braccetto funzionano che è una bellezza.