L'artigiano al passo coi tempi

Iginio Massari è il maestro per eccellenza dell'arte pasticcera, lustro del made in Italy. Ho deciso di seguire quella passione con I dolci di Pompeo - un impegno no profit destinato a fornire torte e biscotti a bambini meno fortunati e ad amici - essendo nato e avendo respirato l'aria di un bar pasticceria.

Ho fatto questa doverosa premessa perché non mi ritrovo d'accordo con quanto da lui detto in una recente intervista al Sole 24 ore. Nella quale ha attribuito importanza imprescindibile alle nuove tecnologie per lo sviluppo della propria professione. Aggiungendo che un pasticcere poco sensibile al richiamo fondamentale dell'hi tech è destinato a essere un artigiano fuori tempo. E perciò traduco con le mie parole - con il cammino professionale segnato. Per vocazione e cultura temo molto le corse in avanti che tendono a ridurre il peso specifico della nostra creatività. L'artigiano è una figura che dobbiamo assolutamente conservare nel suo spirito originario. Rappresenta un legame indissolubile con la storia del nostro Paese. La sua genialità, la sua manualità, la sua vivace e intelligenza capacità di relazione sono virtù da mantenere vive. La tecnologia, certo strumento di cui tenere in conto, mai deve mettere in secondo piano la centralità dell'artigiano. Su un aspetto concordo con Massari quando afferma che «basti pensare all'importanza della sanificazione del cibo e degli ambienti dove viene prodotto: sarebbe impensabile oggi senza tecnologia». Ma quando mi richiamo al maestro Massari lo intendo proprio come l'artigiano ai massimi livelli. Colui che studia, pensa, applica. Mettendoci le mani per realizzare dolci impareggiabili. Il meccanicismo, cioè la tecnologia che la fa da padrona, impoverisce questa magnifica attività. Trovo discutibile sacrificare la ricchezza dell'artigiano sull'altare del tecnologico spinto. La cultura artigiana non è mai fuori tempo.