Investire ma senza snaturarsi

In un Paese serio vigilare sullo stato di salute dell'economia reale è questione dirimente. Specie oggi, con un quadro globale tutt'altro che rassicurante, l'attenzione al cammino e alla crescita delle imprese diventa ancora più vitale. Come consuetudine, quando si affronta questo tema, colgo per lo più una storica preoccupazione verso il destino delle grandi realtà imprenditoriali. Il che non è sbagliato. Quel che non torna di questa predisposizione, di questo sbilanciamento, è ritenere che l'economia reale del nostro Paese dipenda esclusivamente dalle industrie con tale configurazione. E perciò, davanti a fasi di rallentamento o crisi, il soccorso ad esse, nelle diverse modalità, non fa mai difetto. Intendimento che, in passato, ha dimostrato il più delle volte di non essere virtuoso e di conseguenza efficace. Vigilare sullo stato di salute dell'italica economia reale vorrebbe dire occuparsi della parte di gran lunga maggioritaria delle nostre imprese: medie, ma soprattutto piccole e micro. Affermare, come sento e leggo in questo periodo, che l'economia si sviluppa quando le aziende crescono di dimensioni non mi pare la ricetta adeguata. Prima di tutto perché non si tiene conto delle caratteristiche dell'imprenditoria nostrana che, come noto, ha fin qui sorretto l'economia del Belpaese. E poi perché snaturare l'oltre novanta per cento delle attività d'impresa per inseguire chimerici traguardi rischia di produrre pericolose scottature dagli esiti imprevedibili anche dal punto di vista della tenuta sociale. Non si tratta di crescere nelle dimensioni. Si può e si deve diventare grandi rimanendo quello che si è. Investendo sul capitale umano, in tecnologia e in managerialità.

La solidità e la credibilità sui mercati la si conquista attraverso questo scatto in avanti. Ma senza azzardi. Quel che occorre, in questa fase di transizione complessa, è investire e presidiare secondo la propria natura. Snaturarsi non è mai un processo redditizio.

