Quando lo Stato fa l’imprenditore

Lo Stato italiano si ostina a voler fare un mestiere che non dovrebbe competergli: l'imprenditore. E, infatti, lo svolge in modo deficitario. Una mentalità maldestra che pesa assai sui conti pubblici. Eppure, anziché promuovere percorsi virtuosi di privatizzazione effettiva di proprie partecipate, la presenza assidua persiste come confermano i dati forniti recentemente dall'Istat nella sua analisi a proposito delle partecipate pubbliche. Ebbene, il 2022 ha visto l'incremento numerico delle imprese a partecipazione pubblica attive nei settori dell'industria e dei servizi (+1,5%). Il ministero dell'Economia e delle finanze ha una partecipazione di maggioranza nel 14,5% delle imprese. E, rispetto all'anno precedente, è lievitato dell'1,4% il numero di addetti delle controllate pubbliche. Dunque, i numeri parlano chiaro: lo Stato non ha intenzione di mollare la presa.

Comprensibile che mantenga il ruolo in realtà ritenute strategiche (ma proprio perché strategiche dovrebbero essere pochissime!), per il resto occorrerebbe prendere atto che tale invadenza è foriera di incongruenze. La prima è sostanziale: tra Stato e mercato (inteso come libero mercato e non capitalismo di Stato vedi Cina e limitrofi) non vi può essere affinità elettiva ma solo relazioni pericolose. In un Paese normale lo Stato pone le regole (poche e certe) e si preoccupa di controllare in modo rigoroso che vengano rispettate mentre tocca agli imprenditori privati agire in modo coerente sui mercati di riferimento (e così dimostrino che anche nel nostro Paese siamo finalmente entrati nella fase di un capitalismo maturo). L'ingerenza imprenditoriale dello Stato non può reggere. E lo abbiamo visto.

Tanto più che davanti alla crisi di aziende partecipate dal pubblico, il contribuente ha dovuto, suo malgrado, contribuire negli anni alla cattiva pratica dei salvataggi di realtà destinate a fallire. La triste vicenda dell'Ex Ilva di Taranto è solo uno degli ultimi e traumatici esempi. Un trauma sistemico.

