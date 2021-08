L'Italia del bello e del buono

Domani è settembre. Veniamo da un'estate che segnala una ripresa del turismo nel nostro Paese. Numeri positivi e da sottolineare: bene il turismo domestico, 14 milioni di italiani in vacanza ad agosto; più timida, ma comunque confortante, la presenza degli stranieri anche se siamo ancora lontani dai dati pre Covid. Questo per dire che l'Italia rimane un Paese fortemente attrattivo disponendo di materie prime che tutto il mondo ci invidia: le bellezze naturali, il patrimonio artistico, la tavola con le sue ricchezze regionali. Si tratta del nostro petrolio, troppo spesso lo dimentichiamo. Oggi più di ieri siamo chiamati ad investire in modo strategico nella valorizzazione della nostra bellezza. A partire dalle strutture ricettive. Come a dire: abbiamo il petrolio, urgono raffinerie all'altezza.

Il piano di rilancio dell'Italia che tutti auspichiamo non potrà prescindere da un'attenta fotografia della situazione e da interventi intelligenti (non a pioggia) per accelerare nella direzione che il settore si aspetta. Molte realtà del sistema alberghiero sono obsolete. Si venga incontro ai piccoli imprenditori (tante sono le imprese a conduzione familiare) con bonus significativi a fronte della presentazione di sapienti progetti di investimento.

Nell'esecutivo Draghi, a partire dal premier, vi sono sensibilità che comprendono quanto sia decisivo per un risveglio dell'economia reale innervare quel mercato con una visione di prospettiva. Fino a ieri, per così dire, si è vissuto di mosse episodiche, estemporanee. La vicenda della pandemia obbliga tutti a un salto di qualità responsabile. L'incuria, l'approssimazione, la sciatteria vanno definitivamente superate. Tratti riconoscibili specie nella gestione pubblica del nostro patrimonio artistico (seppur vi sono le eccezioni). Le raffinerie, per funzionare al meglio, necessitano di alta competenza professionale. E' il momento di un vero cambio di indirizzo. Bello e buono.