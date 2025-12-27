Maire punta sui fertilizzanti con l'acquisizione di Ballestra

Il gruppo italiano Maire chiude un'acquisizione da oltre 126 milioni di euro. Lo ha fatto attraverso Nextchem, sua controllata, la quale ha firmato un accordo vincolante per acquisire Ballestra, tra i principali operatori attivo nella "progettazione e ingegneria di impianti di trasformazione, nonché nella fornitura di tecnologie e attrezzature proprietarie per l'industria chimica". L'accordo "stabilisce un valore dell'impresa di 108,3 milioni. Sulla base della posizione di cassa netta consolidata di Ballestra al 31 dicembre 2024, rettificata in base ai criteri concordati nel contratto e pari a 18,2 milioni, il prezzo di acquisto risulta di 126,5 milioni", spiega la nota ufficiale. Il corrispettivo finale, che sarà interamente corrisposto al closing, potrebbe subire delle modifiche sulla base della posizione finanziaria netta aggiornata e rettificata in base agli stessi criteri previsti dal contratto. L'acquisizione sarà finanziata attraverso una combinazione di liquidità disponibile e linee di credito concesse a Nextchem. Il perfezionamento dell'operazione è previsto nella prima metà del 2026.

Fondata nel 1960, con sede a Milano, Ballestra è a capofila di un gruppo di società che comprende Buss ChemTech AG (Svizzera) e Ballestra Engineering and Projects Pvt. Ltd (India). Il Gruppo opera in oltre 120 paesi con circa 450 dipendenti e uffici in Europa e Asia. "L'acquisizione di Ballestra è coerente con il piano strategico già annunciato e si completa perfettamente con la missione di Nextchem", spiega il Ceo di Maire Alessandro Bernini, "volta ad abilitare la decarbonizzazione attraverso tecnologie proprietarie, rafforzando al contempo il nostro accesso a nuovi mercati in rapida crescita". A interessare Nextchem è il robusto portafoglio proprietà intellettuale e competenza in Ricerca e sviluppo di Ballestra, sostenuta da impianti pilota proprietari in Italia e Svizzera, che fungono da centri di innovazione per testare e scalare nuovi processi tecnologici. La società acquisita ha una lunga tradizione nei detergenti e componenti al servizio dell'industria chimica e delle principali aziende Fmcg (Fast-Moving Consumer Goods) attraverso il licensing, i servizi di ingegneria e le attrezzature proprietarie vendute tramite il marchio Mazzoni e assemblate negli stabilimenti dell'azienda a Busto Arsizio (Italia).

Inoltre, la divisione chimica di Ballestra è specializzata in processi per la produzione di acido solforico e fosforico, usati nella produzione di soluzioni a base di fosfati, nutrienti Npk (azoto, fosforo e potassio) e fertilizzanti speciali.

MaNe