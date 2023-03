Mfe ingloba la Spagna. Ora il polo Ue è più vicino

L'assemblea degli azionisti di MediaforEurope (MfE) ieri ha approvato la fusione per incorporazione di Mediaset España secondo i termini e le condizioni del progetto comune di fusione transfrontaliera predisposto e sottoscritto lo scorso 30 gennaio dai cda di entrambe le società e, pertanto, autorizzando il consiglio di MfE a dare esecuzione, o far sì che ne sia data esecuzione, ivi incluse le modifiche allo statuto sociale di MfE. Approvato inoltre l'annullamento di tutte le 88,7 milioni di azioni ordinarie MfE A detenute, pari allo 0,66 per cento. Le attività e gli adempimenti per l'annullamento di queste azioni proprie e la contestuale riduzione del capitale sociale emesso di Mfe saranno effettuate contestualmente alla fusione e si prevede che saranno completate prima della sua data di efficacia. Nella mattinata di ieri, ricorda una nota, l'assemblea degli azionisti di Mediaset España aveva approvato l'incorporazione in MediaforEurope. In particolare all'assemblea spagnola ha partecipato il 92,2% del capitale. Rispetto al capitale presente i voti favorevoli sono stati pari al 91,283%, corrispondenti in pratica alla quota detenuta da MfE (84,1% del capitale) in Mediaset España. I voti contrari sono stati l'8,6% del capitale presente (7,9% del capitale totale), pari a 24,9 milioni di azioni. In caso di esercizio del recesso da parte di tutti gli azionisti Mediaset Espana che si sono espressi contro l'operazione l'esborso per MfE sarà di 81,5 milioni di euro. Ai soci che eserciteranno il recesso, infatti, spetta un controvalore in contanti di 3,2687 euro per ogni azione Mediaset España.