Milano, nuovo modello di Housing sociale

Ascolta ora 00:00 00:00

Contribuire all'autonomia abitativa e all'inclusione socioeconomica con l'obiettivo di permettere alla persone fragili, in situazione di povertà e senza un tetto, di rimettere in gioco le proprie competenze. Un ambiente, inoltre, dove chi ci abita è spinto a conoscersi meglio, trovando forme di collaborazione e aiuto reciproco, il tutto a beneficio anche del quartiere. Questi gli elementi che hanno portato alla nascita, a Milano, in viale Bodio, di un nuovo modello di Housing sociale grazie a Fondazione Progetto Arca, con il fattivo contributo di JTI Italia, Fondazione Cariplo, Compagnia di Sant'Orsola Figlie di Sant'Angelo Merici, Fondazione Laps e Maison di Monde. Inaugurato ieri, il condominio sociale «multitarget» è composto da 10 appartamenti (6 bilocali e 4 trilocali) su tre piani, con ascensore, destinati all'accoglienze abitativa temporanea di massimo 18 mesi per 30 persone segnalate dai servizi sociali e partner presenti sul territorio. Al piano terra, insieme al Market solidale attivo da un anno, è previsto una spazio comune polifunzionale dedicato anche ai bambini.

Questi 10 appartamenti, dotati di tutti i servizi e ben arredati, si aggiungono alle 153 strutture dove Progetto Arca accoglie persone bisognose in emergenza abitativa. Fin dalla nascita nel 1994, Progetto Arca ha accolto 108mila persone, di cui il 77% ha ultimato il percorso con esito positivo.

«L'Housing sociale, come l'abbiamo ideato, affronta la questione della povertà e dell'esclusione sociale attraverso l'offerta di un servizio di accoglienza unito alla creazione di opportunità e relazioni. Da qui un impatto positivo sulla vita delle persone assistite, sul quartiere e sul modello di accoglienza», così Alberto Sinigallia, presidente di Fondazione Progetto Arca, spiega il fine dell'iniziativa.

E Lorenzo Fronteddu, Corporate Affairs & Communication Director di JTI Italia: «Progetti come questo rientrano appieno nella nostra visione di sostenibilità, che non è solo ambientale, ma anche sociale ed economica; siamo fieri di supportare queste iniziative da oltre 10 anni con un partner che condivide la nostra visione come Fondazione Progetto Arca».