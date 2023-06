Moby, inaugurata la nuova ammiraglia

È un ritorno in grande stile quello del gruppo Onorato sulla scena armatoriale internazionale. La nuova ammiraglia, Moby Fantasy, è il traghetto più grande del mondo e dal 18 giugno è già operativo lungo la tratta Livorno-Olbia.

Alla sua inaugurazione nel porto sardo erano presenti anche il presidente della regione Sardegna Christian Solinas e il sindaco azzurro Settimo Nizzi. La famiglia Onorato che serve commercialmente le coste della Sardegna dall'800 non ha voluto far mancare un tocco della propria napoletanità invitando il comico Alessandro Siani. La scena però l'ha presa l'Ambassador di Moby e campionessa olimpica Sofia Goggia: «Sono stata madrina di una bambina che adesso ha un anno, non l'avevo mai fatta di una di 69.500 tonnellate». La scelta della popolare sciatrice spiegano i vertici aziendali «vuole rappresentare un esempio da seguire per tutti: quando determinazione, coraggio, disciplina e allenamento possono essere le chiavi del successo nel business e nella vita, le stesse con cui lei affronta le gare di velocità».

La cena di gala curata dal catering del ristorante stellato Da Vittorio di Brusaporto (Bergamo) si è conclusa con uno spettacolo pirotecnico. Achille Onorato, amministratore delegato del gruppo ha tracciato la rotta del rilancio aziendale dopo anni di difficoltà finanziarie: «Il piano di ristrutturazione va implementato e siamo concentrati con il management nel rispetto di tutti gli impegni presi». A breve, intanto, un altro tassello per il rilancio della compagnia andrà al suo posto, con la famiglia Aponte (MSC) che dovrebbe entrare nel capitale con il 49%. Un socio forte che lascia presagire la strategicità del comparto marittimo nazionale.

Grazie alle nuove tecnologie ambientali verranno ridotte del 40% le emissioni di Co2 e la nave può inoltre essere alimentata a GNL (gas naturale liquefatto). Con 237 metri di lunghezza per 33 di larghezza, 441 cabine e 18 suite, 403 posti a sedere, la nave può trasportare fino a 3000 persone, 1300 auto o 300 camion. Quattro motori e una velocità da crociera di 23,5 nodi. Un intero piano con ben sette punti ristoro affidati al Gruppo Ligabue. Alla guida dell'equipaggio (119 membri) il comandante genovese Massimo Pinsolo. La tratta sarà presto arricchita da un altro traghetto: il Moby Legacy. Nel complesso sono stati annunciati nuovi investimenti per 36 milioni di euro per un refitting della flotta che per il 40% saranno cofinanziati grazie al Pnrr.