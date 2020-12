Moncler e Stone Island "riscaldano»" l'economia

Scrivo qualche riga a proposito di un'acquisizione che vede protagonista un manager italiano di sicuro valore come augurio di un 2021 di vera rinascita per le nostre intraprendenti imprese. Lui è Remo Ruffini, l'artefice della seconda vita di un marchio come Moncler. Ebbene, in piena pandemia, l'azienda impegnata nel settore dell'abbigliamento - certo tra quelli che più ha sofferto l'annus horribilis ha acquisito un brand competitor del calibro di Stone Island.

Con Rivetti, numero uno di Sportswear Company, appunto titolare del marchio Stone Island, Ruffini ha chiuso una trattativa che sta a indicare una strada molto interessante da frequentare. Vale a dire, mettersi insieme avendo una visione e una strategia a medio lungo termine consente di non subire passivamente gli effetti di una crisi economica che continuerà nei prossimi mesi e forse anni e non essere preda delle solite grandi aziende francesi. La storia, purtroppo, è nota. Quando si è all'interno di un cono d'ombra a livello globale l'immobilismo inevitabilmente indebolisce i fondamentali delle aziende, anche di quelle che sul mercato beneficiano di quote di mercato significative.

È bello poter dire di due realtà italiane che sono già proiettate nel futuro. Si tratta di un'unione che, oltre a fare la loro forza, rappresenta uno stimolo per tutto il comparto, un messaggio di fiducia in un momento in cui quel canale distributivo vive una giustificata depressione. Ruffini e Rivetti hanno fatto da sé, senza attendere aiuti e senza invocare alcunché. Il mio vecchio mantra «se vuoi, puoi» risulta quanto mai attuale alla luce di questo sodalizio. E così questa acquisizione (Moncler acquisterà dapprima il 70% e successivamente la totalità del capitale di Stone Island con Rivetti socio di minoranza), nel segno del grande freddo, si traduce in notizia che speriamo produca come effetto quello di riscaldare la nostra fragile economia.