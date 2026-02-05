Newcleo accelera con Caltagirone

La corsa europea ai reattori nucleari di nuova generazione passa anche da Newcleo. L'azienda europea attiva nello sviluppo di tecnologie nucleari avanzate ha, infatti, chiuso un nuovo round di finanziamento da 75 milioni, portando a oltre 105 milioni la raccolta degli ultimi dodici mesi.

L'operazione segna una nuova accelerazione nella crescita del gruppo, che punta su una tecnologia avanzata alimentata da combustibile ricavato dalle scorie nucleari, con l'obiettivo di coniugare sicurezza, sostenibilità e indipendenza energetica. Il round ha visto la rinnovata partecipazione di azionisti già presenti nel capitale, tra cui i fondi di venture capital Kairos e Indaco Ventures, l'asset manager Azimut Investments (Gruppo Azimut), il fondo pensione del Cern e il gruppo industriale Walter Tosto. Non solo. Accanto agli investitori finanziari entrano anche nuovi partner industriali, a conferma dell'interesse crescente del manifatturiero per il nucleare avanzato. Tra questi figurano Danieli, la Cementir Holding di Francesco Gaetano Caltagirone (in foto) e Orion Valves, tramite il veicolo di investimento Ecoline, oltre a holdco riconducibili a famiglie industriali attive nei settori petrolifero, dell'idrogeno e delle materie plastiche. Tra i recenti ingressi spicca anche NextChem, società tecnologica del gruppo Maire, entrata nel capitale in seguito alla costituzione della joint venture Next-N.

Il rafforzamento finanziario arriva in una fase cruciale per Newcleo. La società è stata indicata dall'Agenzia per l'Energia Nucleare dell'Ocse tra le realtà più promettenti a livello mondiale nello sviluppo dei reattori di quarta generazione, posizionandosi al secondo posto globale dietro alla statunitense TerraPower.

Sul fronte industriale, a ottobre la società ha inoltre siglato un accordo con la californiana Oklo per lo sviluppo del combustibile nucleare. È atteso, infine, a breve il via libera governativo per l'utilizzo di plutonio di origine militare, passaggio chiave per l'avanzamento della roadmap del gruppo.