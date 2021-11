Pensioni e tasse: spunta la "sorpresa" a gennaio

Il governo ha a disposizione un tesoretto di 8 miliardi di euro con il quale può mettere mano a tagli che riguardano Irpef, Irap e pensioni: il problema sta a cosa dare priorità.

Cosa dicono i sindacati

Secondo la Cgia (Associazione Artigiani e Piccole Imprese) la riduzione " deve interessare l'Irpef e non l'Irap " che " eleverebbe le buste paga e le pensioni degli italiani, favorirebbe i consumi e, molto probabilmente, contribuirebbe ad aumentare il fatturato degli artigiani e dei piccoli commercianti che vivono quasi esclusivamente di domanda interna " affermano dalla Cgia. Il taglio dell'Irap, invece, favorirebbe maggiormente le grandi imprese a discapito delle medie e piccole soffocate da un anno e mezzo di pandemia e con maggiori problemi rispetto a quelle con un fatturato maggiore.

La pensano in questo modo anche Cgil e Cisl che stanno sollecitando l'esecutivo affinché si possa ridurre l'Irpef per favorire i dipendenti e chi è già in pensione. " È il momento di fare questa scelta vista la crescita dei prezzi e l'abbassamento di pensioni e salari in questi anni ", afferma il segretario della Cgil Landini a Today. Gli fa eco il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra per il quale bisogna " concentrare tutti gli 8 miliardi del Fondo Fiscale per abbattere il cuneo fiscale e le prime aliquote Irpef ".

Ecco i tagli previsti

Lo schema è il seguente: sei miliardi saranno destinati ai lavoratori e due alle imprese: secondo le prime indiscrezioni, il taglio Irpef si avrebbe con lo scaglione del 38% per i redditi compresti fra 28 a 55mila euro che farebbe aumentare le buste paga tra 300 e i 400 euro per sette milioni di italiani (non male). Comprese nella cifra anche la revisione delle detrazioni fiscali e l'esonero dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive per piccole e medie imprese. Capitolo pensioni: questo intervento favorirebbe tasse minori anche a chi è uscito dal mondo del lavoro portando sulle tasche dei pensionati cifre fino a 126 euro in più l'anno.