Pensioni, c'è l'amara sorpresa. Ecco come leggere il cedolino

È partita lo scorso 26 marzo l'erogazione dell'accredito del rateo di aprile, che proseguirà fino alla giornata di oggi. Anche questa volta la distribuzione dell'assegno è stata effettuata seguendo un ordine alfabetico (oggi toccherà alla fascia compresa fra le lettere S e Z), sempre per rispettare le norme di distanziamento.

Sul sito web dell'Inps sono disponibili i cedolini della pensione di aprile, al cui interno si trova anche il recupero della terza rata del conguaglio inerente a quegli importi che nel corso dell'anno 2020 sono stati trattenuti a titolo di riduzione delle pensioni elevate (articolo 1, commi 261 e seguenti, legge 30 dicembre 2018, n. 145). Basta accedere al servizio online messo a dispospozione dall'ente di previdenza sociale per verificare quanto erogato ogni mese ed individuare eventuali variazioni.

In particolare, sul rateo di pensione di aprile vengono applicate anche le trattenute fiscali addizionali regionali e comunali relative al 2020. Queste trattenute, ricorda l'Inps, sono effettuate in 11 rate nell'anno successivo rispetto a quello a cui fanno riferimento. Oltre a ciò, sarà ancora applicata la trattenuta per addizionale comunale in acconto per il 2021. Cominciata nel mese di marzo, questa continuerà fino al prossimo novembre.

Nella pensione di aprile anche il recupero delle ritenute Irpef inerenti all'anno 2020, "laddove le stesse siano state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua" , si legge sul portale dell'Inps.

Per quanto riguarda le pensioni con importo annuo complessivo fino a 18 mila euro (importo per il quale il sistema di ricalcolo dell’Irpef ha stabilito un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro), la procedura di rateazione verrà estesa fino a novembre, secondo quanto stabilito dall' articolo 38, comma 7, legge 122/2010. Per quelle pensioni con importo superiore a 18 mila euro, o addirittura inferiore a questa cifra, il debito d'imposta è stato attribuite alle prestazioni in pagamento alla data del primo marzo, con azzeramento delle cedole in caso queste siano state pari o superiori alle relative capienze. In ogni caso, spiega l'Inps, tutte quante le somme conguagliate sono state certificate nella Certificazione Unica 2021.

È molto importante, come ricordato anche nei precedenti articoli, controllare bene il rateo di questo mese, così da comprendere la variazione dell'importo totale della pensione. Nel mese di aprile, infatti, sono proseguiti i conguagli e le trattenute da parte dell'istituto di previdenza sociale, avviati lo scorso primo marzo.