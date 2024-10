Renfe sui binari italiani. Sfida a Italo e Ferrovie

Ascolta ora 00:00 00:00

Un terzo incomodo (di peso) è entrato nel mercato ferroviario italiano a fianco degli attuali leader: Ferrovie dello Stato e Italo. Si tratta della compagnia pubblica spagnola Renfe che, secondo indiscrezioni, si preparerebbe alla nuova sfida come azionista di Arenaways, brand ferroviario italiano (che già da tempo sta lavorando per ricavarsi uno spazio nel Belpaese), controllato da Longitude: una holding partecipata dalla famiglia Arena, Caronte & Tourist (attiva nel trasporto navale tra Sicilia e Calabria) e Generali Costruzioni Ferroviarie (specializzata in armamento ferroviario).

Fonti del gruppo statale spagnolo confermano l'operazione, che invece Arenaways non commenta. Ma lato Italia, l'ufficializzazione dell'affondo spagnolo si trova nelle carte dell'Agenzia della Mobilità Piemontese che ha pubblicato un documento ufficiale per l'affidamento delle linee, in cui, accanto al nome di Longitude Holding e Arenaways, compare quello della compagnia di trasporto ferroviario spagnola Renfe. Da mesi si parlava di una partnership, ma ora le carte confermano. E si partirà dal Piemonte, dove Arenaways rimetterà in moto linee regionali dismesse. Il Piemonte è una delle poche regioni ad aver messo a gara le tratte «sospese» senza l'affidamento diretto a Trenitalia. In concreto, si tratta delle tratte Cuneo-Saluzzo-Savigliano e Ceva-Ormea.

Ampliando l'orizzonte, l'interesse di Renfe è quello di scalfire il duopolio attuale. E le mire non si limitano certo al Piemonte. Arenaways ha ricevuto, infatti, il via libera dall'Autorità per i Trasporti anche ad operare nei collegamenti Roma-Reggio Calabria, Roma-Genova, Roma-Firenze-Venezia, Torino-Milano-Venezia e Milano-Monaco di Baviera via Brennero. Un bel terreno di sviluppo per gli spagnoli che hanno messo in atto una operazione molto simile a quella realizzata in Repubblica Ceca con l'acquisto di Leo Express, che Renfe gestisce con il 50 percento.

Arenaways, è dunque un cavallo di Troia che il gruppo spagnolo è pronto a cavalcare con la liberalizzazione del mercato che, seppur a passi lenti, in Italia ha da qualche anno aperto le porte a nuovi operatori, per ora Italo (Ntv) e dal 2026 Sncf. Nel piano industriale fino al 2034, Arenaways prevede di servire più di 271mila passeggeri all'anno a partire dal 2025, raggiungendo quasi quota 350mila viaggiatori a fine periodo.

Da parte sua, Renfe continua ad aumentare la propria flotta di treni dopo i 5 miliardi di euro investiti

negli ultimi anni per l'acquisizione di unità ad alta velocità, media percorrenza e pendolari. Con lo sbarco in Italia, e contando Francia e Repubblica Ceca, Renfe ha ora una base operativa in tre Paesi dell'Unione Europea.