Moncler in volata fa boom in Borsa

Moncler batte le attese chiudendo un 2024 in crescita. I ricavi della maison dei piumini hanno raggiunto 3,1 miliardi di euro, in crescita del 7% e migliori rispetto ai 3,02 miliardi del consensus degli analisti. L'utile operativo segna un +29,5% a 916 milioni con un margine del 29,5%, mentre l'utile netto consolidato si attesta a 639,6 milioni (+5%) rispetto ai 603 milioni indicati dagli analisti. Il cda ha deliberato di proporre all'assemblea il pagamento di un dividendo pari a 1,30 euro per azione, con un payout ratio del 55% sull'utile netto consolidato. Lo scorso anno sono stati effettuati investimenti netti per 186,7 milioni (6% dei ricavi), rispetto a 174,1 milioni nel 2023. Guardando alle prospettive per il nuovo anno, il presidente e amministratore delegato di Moncler, Remo Ruffini (in foto) si è detto «fiducioso» nella capacità del gruppo «di navigare dinamiche di mercato in continua evoluzione». Durante la conference call con gli analisti, Ruffini ha puntualizzato che «Moncler rimane indipendente, non vedo sinergie con Lvmh» in riferimento all'ingresso lo scorso settembre del colosso francese in Double R, la holding di Ruffini, con una quota del 10%.

Su possibili acquisizioni future, il chief corporate & supply officer, Luciano Santel, ha precisato che «non faremo mai M&A solo perchè abbiamo liquidità. Ora vogliamo rimanere molto focalizzati sui nostri due brand, Moncler e Stone Island». Ieri il titolo Moncler, in attesa dell'uscita dei conti, ha registrato un balzo del 9,5%.