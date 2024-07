Rischio truffe anche nei videogiochi di trading

Ascolta ora 00:00 00:00

Dietro promesse di guadagni facili e immediati si possono celare rischi significativi e insidie che possono compromettere seriamente i propri risparmi. È l'allarme lanciato dalla Consob in materia di videogiochi di trading. Le offerte di esercitazioni di trading online promosse sul web e sui social media nascondo, infatti, insidie significative. Queste simulazioni, mascherate da giochi di investimento come shadow investment game, funding trading o financed trading accounts, spesso richiedono l'iscrizione a costosi corsi di formazione. Coloro che superano i test iniziali vengono attratti con la possibilità di passare da un trading simulato a un'attività presuntamente reale, con capitali messi a disposizione da società che si definiscono proprietary firms, o prop firms. La prospettiva di condividere eventuali profitti sembra allettante, ma la realtà può essere molto diversa.

L'Authority presieduta da Paolo Savona (in foto) ha ricevuto numerose segnalazioni da parte di utenti che hanno aderito a queste offerte, lamentando sia l'elevato livello di difficoltà dei test, progettati per spingere i partecipanti a ripetere l'esperienza sia la mancata condivisione dei presunti guadagni. Inoltre, questi schemi possono portare alla perdita delle somme investite, un rischio già evidenziato anche dalle autorità di regolamentazione finanziaria in Belgio (Fsma) e in Spagna (Cnmv).

L'avvertimento di Consob sottolinea la necessità di essere estremamente cauti quando si tratta di offerte di trading online che promettono guadagni facili e rapidi. L'illusione di una facile ricchezza può spingere molte persone a investire tempo e denaro in queste attività, solo per scoprire in seguito che i profitti promessi non si materializzano mai.

Le autorità di vigilanza invitano i risparmiatori a diffidare di queste proposte, che spesso utilizzano tecniche di marketing aggressive per attirare i meno esperti. In particolare, l'accento viene posto sulla necessità di verificare l'affidabilità e la trasparenza delle società che offrono tali servizi, evitando di lasciarsi sedurre da prospettive di guadagni senza rischio.