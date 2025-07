Il risparmio degli italiani al top da 20 anni. Gros-Pietro: "È la ricchezza del Paese"

"L'Italia risparmia in media il 14% dell'intera Eurozona, più del peso del Pil nazionale, al 12,2%". Lo ha sottolineato Gregorio De Felice, chief economist di Intesa Sanpaolo, alla presentazione dell'indagine sul risparmio e sulle scelte finanziarie degli italiani 2025 condotta da Intesa insieme al Centro Einaudi. Nel 2025, emerge dal sondaggio realizzato su un campione di 1.500 persone, il 58% degli italiani ha dichiarato di risparmiare. Si tratta del dato più alto degli ultimi vent'anni. Un incremento solido rispetto al 52% del 2023 e al 56% del 2024. A guidare la tendenza sono soprattutto gli uomini e chi ha un livello di istruzione più elevato.

L'indagine ha un approfondimento sulla cosiddetta "Silver Age" (60-85 anni) che è una fascia demografica ancora pienamente attiva sul piano economico. Quasi due su tre continuano a risparmiare, anche per sostenere figli e nipoti.

"Bisogna lasciare almeno la casa ai figli", afferma il 70% degli over 60, mentre circa la metà ritiene che l'eredità sia un dovere morale. Cresce il numero dei cosiddetti risparmiatori intenzionali (oggi al 38%) che mettono da parte risorse con obiettivi precisi come l'acquisto della casa, il sostegno ai figli o la previdenza.

Tuttavia, appena il 24,5% ha sottoscritto una pensione integrativa, sebbene la quota sia raddoppiata in quindici anni. E soltanto il 17,9% degli intervistati risulta coperto da forme di assicurazione in caso di spese mediche. Sorprende il dato sull'attività lavorativa: tra i 61 e i 70 anni, il 59,7% degli uomini e il 44,4% delle donne svolgono ancora un lavoro retribuito. Nella fascia 71-80 restano attivi il 31,5% degli uomini e il 28,5% delle donne; tra gli over 81 il 12,2% e 12,1 per cento.

"Il denaro serve solo se circola. Il compito degli operatori finanziari è fertilizzare il risparmio. Il risparmio europeo, pari a 33 trilioni di euro, è un giacimento di ricchezza a livello mondiale. Dobbiamo lavorare per farlo rendere qui", ha detto ieri Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo, nel corso della presentazione dell'indagine. Facendo anche un esempio concreto. "Noi abbiamo investito in Neva sgr, che investe in tecnologie molto avanzate, noi non offriamo i titoli di Neva o partecipazioni di Neva, ma offriamo dei titoli che a loro volta investono in un paniere di alte tecnologie.

Questo deve essere fatto perché il risparmio deve essere premiato e quindi deve poter avere anche delle redditività più soddisfacenti", ha spiegato . E anche per Giuseppe Lavazza, presidente del Centro Einaudi, "il risparmio è una forma di grande emancipazione democratica".