Salone del Mobile, 2 milioni da Ice per la promozione all'estero

Assicurare la massima visibilità internazionale all'edizione di settembre del Salone del Mobile: Agenzia Ice, Fiera Milano e FederlegnoArredo uniscono i propri sforzi per garantire il successo della manifestazione che porta il design italiano nel mondo e il mondo a Milano. Ice ha confermato lo stanziamento di 2 milioni di euro destinati a coordinare una campagna di comunicazione sulla sicurezza sanitaria dell'Italia e di Fiera Milano in particolare e a portare a Milano il maggior numero di operatori esteri qualificati in collaborazione con FederlegnoArredo. Per questo è stato creato un gruppo di lavoro con l'obiettivo di programmare l'utilizzo dello stanziamento pubblico per massimizzare la ricaduta commerciale internazionale del Salone per gli espositori e per la città di Milano.

"Lo svolgimento in presenza del Salone del Mobile - ha dichiarato Carlo Ferro, presidente di Agenzia Ice - costituisce il segnale di una reale ripresa e testimonia la capacità del Paese di fare sistema a beneficio delle imprese e dei territori". Per questo Ice metterà anche a disposizione degli organizzatori la rete dei 78 uffici esteri per portare il maggior numero possibile di operatori stranieri per l'industria del design e arredo e per la città di Milano".

"La prossima edizione del Salone del Mobile rappresenta un forte segnale di rilancio anche per il business fieristico. L'intero sistema economico internazionale deve affrontare una fase di totale ripartenza - ha affermato Carlo Bonomi, presidente di Fiera Milano -. Una ripartenza che passa anche attraverso manifestazioni come queste che riescono a fare sistema con istituzioni e mondo produttivo. In un momento così delicato per la ripresa del Paese è responsabilità del mondo delle imprese investire sul futuro e sulla crescita dell'Italia".

"Fiera Milano, come sempre, darà il suo contributo, è un volano importantissimo per l'economia del nostro Paese - aggiunto -: ogni anno nei nostri padiglioni si generano, per le sole aziende espositrici italiane, ricavi per 46,5 miliardi di euro. Il contributo totale al Pil generato dalle vendite fieristiche è pari a 53,7 miliardi, equivalente al 3% del Pil nel 2019"

"Il sostegno di Ice è fondamentale - ha sottolineato Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo - è la dimostrazione tangibile di quanto il Salone del Mobile sia una manifestazione non solo emblema del design nel mondo, ma del sistema Paese. Siamo consapevoli che l'appuntamento di settembre a Rho Fiera rappresenti un simbolo di ripartenza per tutti e di questo ne sentiamo la responsabilità. Avere al nostro fianco Ice e Fiera Milano è la miglior garanzia per la riuscita dell'evento".