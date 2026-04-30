Sardegna, al via il polo degli Aeroporti

La Sardegna prova a fare sistema anche nei cieli. Con la firma del Term Sheet tra Regione sarda, Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, Fondazione di Sardegna e F2i Sgr (in foto l'ad Renato Ravanelli) prende ufficialmente forma il percorso che punta a integrare in un unico progetto industriale gli aeroporti di Cagliari, Olbia e Alghero. Un passaggio che guarda ben oltre la semplice riorganizzazione societaria e che ambisce invece a costruire una rete aeroportuale moderna, coordinata e più competitiva, capace di rafforzare i collegamenti dell'Isola e sostenere turismo, economia e continuità territoriale.

L'obiettivo è dare vita a "Aeroporti di Sardegna", una capogruppo in grado di mettere a sistema le società di gestione Sogaer (Cagliari), Geasar (Olbia) e Sogeaal (Alghero), valorizzando le peculiarità di ciascuno scalo ma con una visione comune. In questo schema, la Camera di Commercio di Cagliari-Oristano potrebbe conferire la propria partecipazione in Sogaer, mentre la Regione entrerebbe direttamente nella nuova compagine societaria, assumendo un ruolo strategico più incisivo.

Il progetto si inserisce perfettamente nella linea del futuro Piano Nazionale degli Aeroporti, che individua proprio nella rete tra i tre principali scali sardi una soluzione efficace per migliorare sostenibilità, efficienza e capacità competitiva. La governance prevista punta a mantenere un forte presidio pubblico sullo sviluppo territoriale, affiancato dall'esperienza industriale dei soci privati per garantire attuazione concreta e sinergie operative.

Particolare attenzione sarà riservata anche al monitoraggio degli investimenti, grazie all'istituzione di un Comitato dedicato con funzioni consultive sui piani industriali, infrastrutturali e sulle politiche di continuità territoriale.

Il percorso proseguirà ora con verifiche tecniche, giuridiche ed economico-finanziarie, passaggi necessari per arrivare alla piena realizzazione del progetto. Per l'Isola si tratta di una sfida importante: costruire un sistema aeroportuale integrato significa rafforzare la mobilità dei cittadini, attrarre nuovi flussi turistici e consolidare il ruolo della Sardegna.