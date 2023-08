Lo Stato cattivo pagatore

Lo Stato è moroso verso le imprese. Ne acquista beni e servizi per realizzare opere pubbliche poi non assolve al compito di liquidare con regolarità le fatture delle realtà fornitrici. E questo, com'è ovvio, le pone in condizione di oggettiva difficoltà. Che lo Stato sia un pagatore tutt'altro che virtuoso le aziende che ne accettano il lavoro lo sanno, tuttavia molte di esse non sono nelle condizioni di poter rifiutare le commesse. Decidono di accettarne. Sempre nella speranza che il rapporto possa finalmente svolgersi nella normalità. Invece, con regolare puntualità, siamo alle solite. Ai soliti misfatti.

Gli ultimi dati forniti dall'Ufficio studi della Cgia di Mestre dicono che la situazione prosegue a essere assai imbarazzante. E quindi penalizzante per la rete dei fornitori. Per l'anno 2022 la pubblica amministrazione non ha saldato le fatture in un caso su tre. Il fenomeno è gravissimo. Perché tale inadempienza non ha fatto che gettare nel baratro un numero molto rilevanti di aziende, in modo particolare quelle di dimensioni più ridotte e pertanto più esposte. Ma, c'è più. Lo Stato liquida le fatture di importo maggiore secondo gli impegni presi e quindi nei termini di legge (in questo modo conserva l'Indice di tempestività dei pagamenti secondo le norme vigenti), mentre non si preoccupa di saldare i conti minori, vale a dire quelli con le realtà imprenditoriali più piccole o piccolissime. Si tratta di una pratica oltremodo orrenda.

Per l'economia reale territoriale, quella dove è capillare l'attività delle imprese artigiane, il danno è economico e sociale allo stesso tempo. Se a questo si unisce la difficoltà a ottenere credito dalle banche capiamo bene come la situazione sia intollerabile. Il decisore pubblico deve intervenire con tempestività. Non si può continuare ad accettare, quasi fosse normalità, la presenza dello Stato cattivo pagatore. Così le piccole imprese collassano!