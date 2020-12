Stellantis, a Manley le due Americhe

Mike Manley, dunque, farà parte del nuovo team di Stellantis, come aveva fatto intuire in settembre intervendo a un evento di Maserati. Toccherà a lui, a questo punto, la responsabilità sia di Nord America e Canada sia dell'America latina, mercati chiave per il futuro gruppo che nascerà dall'unione Fca-Psa.

Per il top manager inglese, subentrato nel ruolo di ad allo scomparso Sergio Marchionne alla fine del luglio 2018, la designazione rappresenta un attestato di grande stima e fiducia da parte di John Elkann e Carlos Tavares che di Stellantis saranno i due «motori».

Il futuro ruolo di Manley è stato comunicato da Elkann, presidente di Fca (e della futura Stellantis), in una lettera ai dipendenti. «Completata la fusione, speriamo presto nel 2021 - scrive Elkann - a Manley sarà chiesto di assumere il ruolo di Head of Americas, lavorando al fianco di Tavares per rendere Stellantis l'azienda straordinaria che siamo certi sarà. L'intesa e la comunanza di vedute tra Mike e Carlos si sono rivelate fondamentali durante ogni fase delle trattative con Psa e continueranno a esserlo in futuro». «Mike - ricorda ancora Elkann - ci ha guidati mettendosi in prima linea, determinato a proteggere voi e il vostro lavoro, stando vicino alle nostre comunità e facendo in modo che, con il contributo di tutti, la performance di Fca raggiungesse i massimi livelli».

Manley conosce molto bene il mercato Oltreoceano avendo guidato trasformazione e crescita dei marchi Jeep e Ram. E ora avrà a che fare anche con il Brasile, Paese che vede Fca primo gruppo per numero di vendite.

Nei giorni scorsi, dopo l'improvvisa uscita di scena di Louis Carey Camilleri da Ferrari, era spuntato anche il nome di Manley tra i possibili successori al ruolo di ad, ipotesi quasi subito tramontata. Fca e Psa attendono ora l'ultimo ok dell'Antitrust Ue su Stellantis. Gennaio potrebbe essere il mese del via ufficiale.