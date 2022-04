Superbonus, cessione del credito bloccato da Intesa e Unicredit

Anche se c'è stato il via libera per la quarta cessione del credito sul Superbonus e i bonus edilizi fino al 30 giugno, alcune banche hanno deciso di non procedere con queste operazioni come nel caso di Intesa Sanpaolo e Unicrediti, che hanno già raggiunto la massima capienza nel montante di utilizzo del credito di imposta. Per tutto il 2021 e a partire da questo mese, quindi, i due gruppi bancari non potranno procedere circa la cessione dei bonus edilizi.

Cosa dice Intesa

Una nota di Intesa Sanpaolo ha sottolineato che " l a banca ha sempre dato continuità e supporto al sistema delle imprese e delle famiglie anche quando la ricettività del mercato aveva subito una battuta di arresto nella seconda metà del 2021, accettando fino a quasi 20 miliardi di euro in lavori", si legge sul Corriere. Se le norme attualmente in vigore non saranno modificate, diventa inevitabile, aggiunge Intesa Sanpaolo, " un progressivo rallentamento dell’acquisizione delle richieste fino all’uscita" . II gruppo bancario ha già acquisito più di 4 miliardi di euro di crediti fiscali collegati ai vari bonus edilizi, la metà dei quali per le imprese che hanno previsto e attuato lo " sconto in fattura " e fino a 20 miliardi di richieste in totale. Viste le scadenze dell'anno in corso, è già stato comunicato con largo anticipo ai clienti che, come previsto dalla norma attuale, " da aprile non è più possibile procedere con la cessione di ulteriori crediti collegati a interventi realizzati nell’anno passato ".

Cosa dice Unicredit

Situazione molto simile anche quella che riguarda il gruppo Unicredit, che sta riscontrando un enorme volume di richieste " che potrebbero comportare il raggiungimento della massima capacità fiscale possibile per la cessione dei crediti. Alla luce di questo, Unicredit, che fino a oggi ha svolto un ruolo primario nel mercato italiano dell’Eco/Sismabonus e intende continuare a svolgerlo, ha avviato una valutazione interna per poter massimizzare tutte le risorse disponibili e continuare a gestire al meglio i flussi di richiesta della clientela" . Come ricorda il Corriere, il totale complessivo delle risorse sul credito di imposta è di circa 1,2 miliardi di euro " senza che la banca abbia dovuto iscrivere a bilancio accantonamenti a fondi rischi o ricorrere a svalutazioni ".

