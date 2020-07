Turismo luxury e ospitalità: due webinar a Dubai e Miami con Bit, TuttoFood e Host

L’eccellenza internazionale di settori chiave come il turismo di lusso e l’ospitalità si promuove negli Emirati Arabi e negli Stati Uniti attraverso due live webinar dedicati agli operatori del mondo dei viaggi e delle vacanze, dell’hospitality e del food&beverage, realizzati grazie all’esperienza di tre importanti manifestazioni di Fiera Milano leader in questi comparti: Bit Milano, Borsa Internazionale del Turismo, TuttoFood, International Food Fair e Host Milano, International Hospitality Exhibition.

È un viaggio in presa diretta - proposto una formula dinamica, il live webinar, accessibile da ogni parte del mondo attraverso qualsiasi device - nell’arte del saper vivere, un’indagine verso mercati sempre attenti alle proposte più esclusive. Un’occasione davvero unica per comprendere come i settori dell’hospitality e del food&beverage possono continuare ad accogliere la domanda di una clientela internazionale e non solo, esigente, disposta a investire sul valore unico rappresentato da proposte esclusive.

I due incontri virtuali, riuniti sotto un’unica iniziativa, From East to West: Food anda beverage market and luxury hospitaliaty trends in the world, si terranno rispettivamente il 27 luglio 2020 alle 2.00 p.m (Gst, ore 12 in Italia) in diretta da Dubai e il 29 luglio 2020 – 11.00 a.m (Est, ore 17 in Italia) in diretta da Miami.

A Dubai gli speaker “live“ sono Giacomo Bernardelli – ceo, Casinetto Llc; Haresh Daryanani – business development manager, Al Maya Group; chef Uwe Micheel – presidente Emirates Culinary Guild; Ali Serhal – commercial director, Fresh Express, Marcello Antonioni – managing partner, StudiaBo srl-ExportPlanning.com- Moderatore: Ashraf Mahate – Chief economist, Dubai Export.

Per iscrversi: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_GUy2-ZExRE-f2VpGjsYYpQ

A Miami gli speker “live” sono Rainer Zinngrebe – vice president Culinary, Luxury Brands, Marriott International (Washington DC); Franco Semeraro – senior Vp, Hotel Operations - Oceania Cruises/Regent Seven Seas (Miami); Fabio Trabocchi – Michelin star chef, Fiola (Washington DC – Miami- Venezia); Tommaso Cardana – president, Tomson Hospitality (Miami)- Moderatore: Dave Turner – Editor, Table Top Journal (Baltimore).

Per iscriversi: https://www.eventbrite.com/e/webinar-leading-with-luxury-trends-in-hospitality-tickets-113904074152