Elena Beccalli vicepresidente della Fiuc, la federazione delle Università cattoliche

Elena Beccalli, rettrice dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, è stata eletta vicepresidente della Federazione internazionale delle università cattoliche (Fiuc) e membro del cda dell'istituzione che riunisce oltre 240 tra atenei e realtà di istruzione superiore, presenti in più di 60 Paesi cinque continenti. Per il triennio 2025-28 guiderà la Federazione Padre Francisco Ramírez Yáñez, rettore dell'Università del Valle de Atemajac che succede a Isabel Capeloa Gil dell'Universidade Católica Portuguesa. L'elezione si è svolta durante la 28esima Assemblea generale della Fiuc all'Università del Valle de Atemajac (Univa) a Guadalajara, in Messico. L'evento ha rappresentato anche il momento conclusivo delle celebrazioni per il centenario della Federazione, fondata nel 1924 proprio su iniziativa del fondatore della Cattolica padre Agostino Gemelli e della Katholieke Universiteit Nijmegen, a Nimega nei Paesi Bassi. "È un grande onore assumere la vicepresidenza della Fiuc in un momento in cui l'Università Cattolica del Sacro Cuore guarda con responsabilità e visione strategica al panorama internazionale", le prime parole di Beccalli.

Oltre al presidente padre Francisco Ramírez Yáñez e alla vice Beccalli, l'Assemblea ha eletto vicepresidenti Stephen Morgan, University of Saint Joseph di Macao in Cina e Katia Passerini, Gonzaga University di Spokane, nello Stato di Washington. L'edizione di quest'anno dell'assemblea della Fiuc è stata aperta da un videomessaggio di Papa Leone XIV che ha esortato le università cattoliche a diventare "itinerari della mente verso Dio".