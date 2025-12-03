Elodie, sei una rockstar. Non farti problemi di sesso...

Eloide è brava, Elodie è bella, Elodie è anche molto sexy, Elodie ha solo un difetto: appartiene a quel tipo di femminismo passivo-aggressivo (neppure tanto passivo, anzi), un femminismo selettivo e monodirezionale, che è una furbata ideologica, perché tiene buone le nazifemmiste ammiccando al povero maschio con balli eroticissimi, tanto che se sei proprio sotto di lei (sotto al palco di un concerto, intendiamoci) e le stai facendo un video, lei ti prende il telefonino e te lo strappa di mano e te lo schianta a terra e è già tanto non te lo schianti sulla testa. Le stava riprendendo le parti intime, hanno detto le elodiane, e cioè? Aveva un telefono a raggi X? O è entrata nella testa di chi la stava riprendendo? I superpoteri di Elodie, altro che Undici di Stranger Things.

Io non so chi sia quel malcapitato là sotto, so solo che era un povero maschio con un telefonino in mano (un telefonino, non è che fosse nudo) a un concerto di Elodie e avrà pure pagato per essere così vicino. E pensare che Elvis baciava sulla sua bocca tutte le sue fan, consapevole di essere un sex symbol, mentre durante i concerti di Vasco le ragazze si toglievano il reggiseno e glielo tiravano (ancora oggi, e anche al mio mito Freddie Mercury, che gentilmente glielo rilanciava, facendolo passare da cinque dollari a un reggiseno di mille sterline in due secondi), e insomma nessuna rock star si è mai fatta problemi di sessualizzazione.

Qui invece (e non riguarda solo Elodie) c'è un erotismo che si vuole potente e visibile e però sterilizzato nella sua funzione primaria: fare di tutto per suscitare desiderio e poi scandalizzarsi se qualcuno, per una frazione di secondo, lo prova davvero. Insomma, signore mie, questa sarebbe la parità?

L'erotismo qui è uno specchietto per le allodole, che sappiamo essere uccelli, ma li vogliono morti. Non che sia un mio problema, il mio è morto da tempo, di noia.