Digitale terrestre, la guida completa per lo switch off: tutte le domande

Ancora una manciata di settimane e il nuovo digitale terrestre sarà realtà in tutta Italia e sui televisori abilitati: dal 1° gennaio si sarà completata la lunga "transizione" iniziata il 15 ottobre 2021 e che, a poco a poco, ha visto la nuova tecnologia prendere il sopravvento su molti canali televisivi.

Quando sarà lo switch off

Come abbiamo visto sul Giornale.it, sono state varie le tappe che ci hanno accompagnato alla completa realizzazione della nuova codifica in Mpeg-4: prima i canali Rai, poi l'ordine sparso delle varie Regioni e soprattutto alcune fasi che hanno scandito poco più di un anno. Come si dice in gergo, lo switch off (che fa parte della terza e ultima fase), è previsto per il 1° gennaio 2023 visto che ci sarà il definitivo passaggio al nuovo standard di trasmissione in digitale terrestre di seconda generazione DVB-T2 con codifica "HEVC Main 10".

Cosa fare con i vecchi decoder digitale terrestre

Chi ha avuto finora la possibilità di guardare i canali tv grazie all'aiuto di un decoder dovrà aggiornare anche quest'ultimo ai nuovi standard di ultima generazione o addio alla visione in chiaro dei canali: si potrà infatti utilizzare fino ai primi giorni di gennaio 2023, poi si dovrà sostituire con quelli che supportano la tecnologia che abbiamo appena descritto.

Come capire se un televisore ha il digitale terrestre incorporato

Per scoprire se il proprio televisore possiede già il digitale terrestre bisognerà fare un semplice test sintonizzandosi sul canale 100 della Rai e sul 200 di Mediaset: se entrambi saranno visibili e con la scritta "Test HEVC Main10", significa che la nostra tv è compatibile e non andrà sostituita; viceversa, o si procede con la risintonizzazione dei canali (e poi ritornare sui quei canali) oppure si acquista un decoder abilitato alla nuova tecnologia che sarà presente da gennaio su ogni canale.

Come adattare la tv al nuovo digitale terrestre

Se il televisore in nostro possesso è in grado di supportare l'HD (alta definizione) ma è incompatibile con il nuovo digitale terrestre sarà necessario acquistare un nuovo decoder e, come spiegano gli esperti, utilizzare la presa HDMI (High Definition Multimedia Interface, ossia interfaccia multimediale ad alta definizione).

Come vedere il digitale terrestre su smart tv

Chi possiede una smart tv, cioé un apparecchio che permette di integrare i normali servizi con Internet e il collegamento di un cellulare con il televisore, vedrà il nuovo digitale con l'Iptv (Internet Protocol Television), cioé il metodo con cui gli operatori e le piattaforme dedicate trasmettono i segnali tv tramite ala rete Internet in maniera naturale, senza cioé l'aggiunta di decoder o altre modalità: è il caso, ad esempio, delle smart tv di Samsung e LG ma anche di numerose altre marche. Per altri, invece, bisognerà installare un'app che consentirà la trasmissione in chiaro dei canali.

Quale decoder comprare per il nuovo digitale terrestre

Chi dovesse aver necessariamente bisogno di un decoder perché non vuole sostituire la cara vecchia tv a cui è affezionato, può cercare in rete: si trovano tipologie e offerte di vari tipi semplicemente digitando il titolo del capitoletto che vi abbiamo fornito. A quel punto si potrà scegliere tra una gran varietà di modelli stando attenti a quali sono i migliori secondo il parere degli esperti del settore: si trovano sia i migliori in senso assoluto (per prestazioni) ma anche i migliori rapporto qualità-prezzo. Cercate quelli più convenienti (magari con qualche sconto) e i più adatti alle vostre esigenze.

Quale canale per verificare il digitale terrestre

Come detto (repetita iuvant) il canale per verificare la compatibilità del nostro televisore è il 100 purché abbia la scritta "Test HEVC Main10": la stessa cosa si può fare con il 200. Se non appare nulla la prima volta niente paura: come abbiamo scritto in passato, basta eseguire una sintonizzazione automatica dei canali. Questa operazione si può rendere necessaria soprattutto se il televisore non viene aggiornato da molto tempo mentre, negli ultimi mesi, gli aggiornamenti di cui non siamo stati consapevoli sono stati numerosi. Se nemmeno dopo la sintonizzazione appare la scritta, vorrà dire che quella tv non supporta il nuovo digitale terrestre.

Come sintonizzare canali con decoder digitale terrestre

Per sistemare i canali tramite decoder bisognerà eseguire semplici operazioni che saranno visibili con il telecomando dedicato: nel caso di chi possiede un decoder Sky, ad esempio, potrà vedere il tutorial messo a disposizione oppure andare direttamente sulla "ricerca canali" premendo il tasto "Home", andare su "Digitale terrestre", confermare con il tasto "Ok" del telecomando del decoder e si avvierà la scansione in maniera automatica. A quel punto basterà attendere un paio di minuti per avere in chiaro tutti i canali e sistemati in ordine automatico o gestiti da noi stessi se vogliamo cambiarne la numerazione.

Quali sono i televisori compatibili con il nuovo digitale terrestre

Come nel caso del decoder, anche per quanto riguarda le tv compatibili vi rimandiamo a quanto si può trovare in rete: da Amazon alle altre piattaforme, la scelta è vasta e non esiste una regola unitaria. Tutte le tv oggi in commercio, ovviamente, supportano la nuova tecnologia che prenderà il via a breve: ecco perché ogni marca, da questo punto di vista, è uguale all'altra. Cambiano, ovviamente, le qualità delle immagini e decine di altri dettagli se si decide di scegliere un prodotto piuttosto che un altro. In ogni caso, il governo ha creato la piattaforma ad hoc Nuovodigitaleterrestre con la sezione dedicata alle tv compatibili.

Come vedere il digitale terrestre su Sky

Per vedere la nuova tecnologia anche su Sky basta andare sui canali dal 5001 in su per poter avere a disposizione il nuovo DVB-T2: il primo corrisponde a Rai Uno, 5002 a Rai Due e così via.